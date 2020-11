“Me enamoré del fútbol gracias a Maradona”, José Alfredo Otero

El periodista José Alfredo Otero, de ‘El Fildeo’, publicación especializada en béisbol profesional, dijo que se enamoró del fútbol gracias a Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años en las afueras de Buenos Aires en su amada Argentina.

Reseña Otero: “Me enamoré del fútbol desde el Mundial de México 86 gracias a Diego Armando Maradona, quien murió este miércoles 25 de noviembre”.

“Aún recuerdo cuando mi abuela Plácida me sentaba en su cuarto a ver los juegos del Mundial de México 86, y me vienen flashes de los juegos entre Argentina e Inglaterra y Alemania, el famoso gol de Maradona con ‘la mano de Dios’, después su segundo gol ante los ingleses, igual de la final ante Alemania”, que ganó la selección de Argentina 1-0, agregamos.

“Pero los mejores recuerdos que tengo de Maradona son los domingo en las mañana viendo los juegos del Nápoli y sus goles en la Liga Italiana, y del Mundial de Italia 90, su calentamiento previo al juego inaugural ante Camerún, su combinación con Claudio Paul Caniggia, que en lo particular no se la he visto a más nadie, quizás lo más cercano la de Ronaldinho y Samuel Eto’o”.

“Cómo olvidar su cobro de penal y la celebración en la semifinal ante Italia en el 90, y el laureado jugador en la final. El gol de Caniggia frente a Brasil, el himno argentino en la final Italia 90, con silbidos contra el himno argentino e insultos y rechiflas a Maradona, el gol de Caniggia ante Nigeria que celebró el público con vítores a ¡Diegooo, Diegooo!, su gol frente a Grecia en Estados Unidos 94”, cuando Brasil aseguró su cuarto Mundial frente a Italia en tanda de penales (3-2), añadimos.

Maradona fue campeón del mundo con Argentina en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, pero Otero no olvida la pena ajena vivida por su ídolo cuando pasó a la prueba de antidopaje en el Mundial 94 de Estados Unidos y resultó positivo, que luego el exastro exclamó: “¡Me cortaron las piernas!”. En su despedida del fútbol como jugador profesional, en 1997, tampoco olvida cuando dijo: “La pelota no se mancha”. Después, en su etapa como técnico de Argentina, Otero se inspiró para el nombre de su primer hijo: Diego.

Diego Armando debutó como jugador el 20 de octubre de 1976, a sólo 10 días para cumplir 16 años, con Argentinos Junior ante Talleres en Córdoba en Primera División. Como técnico se estrenó en 1995 con el Club Deportivo Mandiyú en Argentina, aunque después fue contratado por el Racing de Avellaneda. Desde 2019 era el director del Gimnasia y Esgrima La Plata.

Otero remata: “Como le escuché una vez a un argentino en lo bueno y en lo malo: Nadie como él. Y como me dijo un amigo: Maradona podrá perder todo menos el cariño de los argentinos, de su gente. Y como escribió un sicólogo argentino: Maradona la droga de los argentinos. Gracias totales ídolo eterno, descansa en paz”.

Antonio José Seijas vía El Fildeo