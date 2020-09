Messi hablá tras su decisión: “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”

El astro argentino Lionel Messi concedió sus primeras palabras desde su domicilio para ofrecer su versión de los últimos días y su decisión de quedarse en el FC Barcelona tras haber anunciado que se marchaba del club.

Messi concedió la entrevista a Goal.com, donde explicó todo el torbellino que giraba sobre el, “La derrota de Lisboa fue muy dura, jamás pensé que íbamos a terminar de esa manera, dimos muy mala imagen. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”, explicó el argentino.

Leo habló que su decisión no se basó principalmente en la derrota contra el Bayern en Lisboa, sino que venía de antes, “Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”, indicó Messi.

Señaló al presidente del Barcelona Josep María Bartomeu que no había cumplido con su palabra de dejarlo ir cuando el quisiera, “Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

En su crítica, resaltó que en el cuadro culé no hay un proyecto que transcienda a ganar los grandes torneos, “Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros”.

El rosarino dijo que su decisión es más por amor a la camiseta blaugrana y su familia que cualquier otra cosa, “Me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.

Messi indicó que su decisión estaba tomada, pero el factor de la fecha y el inconveniente con Bartomeu cambio todo, “Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad de la pandemia que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club. Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Daniel Sosa con información de Goal.com

Foto: vía Goal.com