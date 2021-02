Miguel Cabrera puede regresar a la inicial

El toletero venezolano Miguel Cabrera podría volver a jugar en la primera base en esta temporada, informó A.J. Hinch, manager de los Tigres de Detroit.

El estratega bengalí afirmó que está considerando seriamente esa posibilidad, lo que dependerá del desempeño de Cabrera durante los Entrenamientos Primaverales.

“Si juega en la primera base, según el plan —una o dos veces a la semana, dependiendo de los horarios de los partidos, el clima y su salud— eso me permite poner como bateador designado a (el también venezolano y receptor) Wilson Ramos, Jonathan Schoop, (el dominicano) Nomar Mazara o Robbie Grossman. Me permite darle tiempo de juego a varios muchachos en el equipo”, explicó Hinch, de acuerdo con una publicación realizada por el equipo de prensa de la LVBP.

“Está de gran ánimo. Obviamente ha trabajado fuerte en la temporada muerta. Me he comunicado con él desde que me contrataron —los videos, los entrenamientos y obviamente el trabajo a la defensa—. El sábado fildeó algunas rodadas en la primera base”, agregó el manager, quien subrayó que la clave está en la comunicación. /JU

Foto: Prensa LVBP