Mikel Villanueva: “Vamos a jugar de la mejor manera ante Colombia”

El defensor del Santa Clara de la Primeira Liga de Portugal y la selección de Venezuela, Mikel Villanueva indicó que La Vinotinto está dispuesta a darlo todo ante Colombia este viernes en la ciudad de Barranquilla, para la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el mundial de Qatar 2022.

Villanueva destacó el buen ambiente que vive el equipo, pese a las circunstancias y poco tiempo de trabajo, debido a la pandemia del Covid-19, “Hemos encontrado un buen ambiente, aunque tengamos poco tiempo de trabajo. Nos vamos adaptando a eso y afrontamos este partido contra Colombia con mucha seriedad”, dijo zaguero.

El jugador resaltó que “todos sus compañeros llegan con buen nivel”, por lo que están “muy emocionados y con ganas de empezar” la competencia.

También relató que están conscientes de que el partido ante los cafeteros no está nada fácil, “contra Colombia vamos a jugar de la mejor manera. Será un partido complicado, pero lo vamos a dar lo mejor ante un equipo que es difícil. Ya hemos jugado acá y sabemos cómo es la eliminatoria, por eso debemos hacerlo de la mejor manera posible”, recalcó.

Lamentó el no tener público en las gradas; sin embargo, eso al grupo no le quita la importancia de hacerlo, “queremos volver al país y jugar. Nos hubiese encantado que nos acompañara la gente, pero sabemos que no se puede. Igual, jugar en Venezuela es demasiado importante para nosotros”.

Daniel Sosa

Foto: vía FVF