Millonarios niegan cardiopatía de jugador rechazado por Boca en Argentina

El club Millonarios de Colombia negó este mércoles que su lateral Andrés Román de 25 años padezca una miocardiopatía hipertrófica, como argumentó Boca Juniors como motivo para no contratar al jugador.

De acuerdo con el equipo bogotano, una junta médica concluyó que los análisis especializados a los que se sometió Román, no avalan el diagnóstico mencionado por el conjunto argentino, que la semana pasada emitió un comunicado en el que anunció que Román no había superado los estándares requeridos para la transferencia.

El tipo de padecimiento cardiaco del que dio cuenta el club argentino no sólo habría puesto en riesgo la carrera de Román, sino su vida. Se le considera una de las principales causas de “muerte súbita”.

Román debió volver el pasado sábado a Bogotá, donde fue recibido por dirigentes del club, compañeros de Millonarios e incluso algunos hinchas que lo ovacionaron en el aeropuerto El Dorado. Fue sometido a distintos análisis este lunes, incluido un electrocardiograma, un ecocardiograma y una cardioresonancia en la Fundación Clínica Shaio, explicó Millonarios.

“La Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara”, precisó el club colombiano, al que Román llegó en 2014, tres años antes de debutar en Primera División.

Millonarios agregó que, de acuerdo con los exámenes, el diagnóstico más probable apunta a un “corazón de atleta”, un agrandamiento de ese órgano por la actividad aeróbica, que no conllevaría riesgos.

Pero el club indicó que Román “se realizará exámenes genéticos” para obtener más detalles y determinar si debe suspender la actividad física, al menos por un periodo corto. Boca Juniors no se había pronunciado respecto del anuncio de Millonarios.

AJS vía Associated Press

Foto: Andrés Román no tiene ningún problema cardiaco