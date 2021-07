Novak Djokovic se queda sin Slam Dorado

El serbio Novak Djokovic el viernes se quedó sin Slam Dorado en los Juegos Olímpicos de Tokio, al caer 1-6, 3-6, 6-1 en semifinales ante la promesa alemana Alexander Zverev, quien tiene 24 años contra 34 de su rival.

Djokovic intentaba convertirse en el primer hombre en ganar los cuatro torneos de Grand Slam y el oro olímpico en el mismo año. Ya se había consagrado en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon esta temporada y necesitaba añadir los títulos de los Juegos de Japón y el Abierto de Estados Unidos para completar la colección.

“Me siento muy mal ahora mismo”, dijo Djokovic. “En este momento, no puedo ser positivo”. La alemana Steffi Graf, quien tiene 52 años, desde 1988 se mantiene como la única jugadora de tenis en completar el Slam Dorado.

“Ha ganado 20 Grand Slams”, explicó Zverev. “No puede ganarlo todo”. El rival de Zverev en el duelo por la medalla de oro será Karen Khachanov. El ruso doblegó al español Pablo Carreño Busta por 6-3, 6-3. Djokovic se las verá contra Carreño Busta por el bronce.

DJOKOVIC NO PERDÍA DESDE OPEN DE ITALIA

Djokovic, el número uno mundial, no perdía desde que cayó ante Rafael Nadal en la final del Abierto de Italia hace dos meses y medio. “Es sólo deporte. Él jugó mejor”, afirmó Djokovic. “Tengo que reconocerle el mérito de dar la vuelta al partido. Sacó extremadamente bien. Hice muy poco con mi segundo servicio. Mi saque empeoró drásticamente. Mi juego se vino abajo”.

Khachanov llegó a los tres sets en tres de sus cuatro partidos previos en el torneo olímpico, pero no dio muestras de cansancio ante Busta, quien había eliminado al segundo cabeza de serie, Daniil Medvedev, en sets corridos en la víspera.

Para celebrarlo, Khachanov lanzó una pelota al aire que se encajó en el tejado retráctil del estadio. Khachanov, 25to preclasificado, disputará la final más importante de su carrera.

En una noche de mucha humedad en el Coliseo Ariake, Djokovic cometió una serie de inusuales errores, tras un excelente inicio. Zverev comenzó a sumar puntos gratis con su potente saque.

ZVEREV APROVECHÓ ERRORES

Cuando Zverev sentenció el duelo con un revés por la paralela que dejó parado a Djokovic, el serbio caminó hacia la red para abrazarse con Zverev. Djokovic hizo descansar su cabeza en el hombro de Zverev e intercambiaron unas palabras.

“Le he dicho que es el mejor de todos los tiempos”, relató Zverev. “Sé que iba en busca de hacer historia, iba por el ‘Slam Dorado’. Nos llevamos muy bien. Estoy feliz de haber podido ganar, pero también entiendo que se sienta mal”.

La única medalla olímpica de Djokovic fue un bronce en sencillos en los Juegos de Beijing 2008, sus primeros. Aún puede ganar un oro en Tokio en dobles mixtos. Djokovic regresó a la pista poco más de una hora después junto a su compatriota Nina Stojanovic para la semifinal del dobles mixtos contra los rusos Elena Vesnina y Aslan Karatsev. La dupla serbia perdió el encuentro por 7-6 (4), 7-5. Fue el tercer día seguido que Djokovic disputa dos partidos.

NADIE QUERÍA A DJOKOVIC EN DOBLES

Viktor Troicki, el entrenador jefe del equipo de Serbia, dijo el jueves a The Associated Press que todo el equipo se oponía a que Djokovic jugara en dobles mixtos, para que no se cansara con tantos sets en el torneo de sencillos. Sin Djokovic, el desafío por el oro en individuales quedó huérfano de luminarias.

El mejor resultado en la carrera de Zverev fue la final del Abierto de Estados Unidos el año pasado. Khachanov, 25to del ranking, viene de alcanzar las semifinales de Wimbledon.

“Quizás sea el momento más orgulloso de mi carrera”, indico Zverev. “Lo que pasa es que no estoy jugando por mi, por mis padres, mi hermano, mi familia”, añadió. “Juego por todos, por todos los alemanes que están en la Villa Olímpica y todo el mundo siguiéndome en el país”

AJS vía AP

Foto: Novak Djokovic reaccionó sin poder decir nada