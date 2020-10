Oswaldo Guillén no está en planes de ser mánager de Medias Blancas

Todavía no se conoce una lista oficial de los candidatos a sustituir a Rick Rentería como mánager de los Medias Blancas de Chicago, pero el venezolano Oswaldo ‘Ozzie’ Guillén no formará parte de esos nombres.

Rick Hahn, gerente general del equipo, le salió al paso a los rumores que apuntaban al criollo como posible reemplazo de Rentería, poco después que se anunciara su separación del cargo.

“Tenemos un gran respeto, aprecio y amor por Ozzie, por lo que hizo por esta organización durante su época de dirigente y también estamos encantados con el hecho de que todavía esté relacionado con el club”, dijo Hahn en conversación con los medios de Chicago. “Pero el presidente Jerry Reinsdorf, el vicepresidente ejecutivo Kenny Williams y yo hemos pasado mucho tiempo pensando en términos de ajuste hacia el futuro, y no sentimos que, en este momento, con este equipo y el lugar en el que estamos, que Ozzie sea la persona adecuada para llegar al siguiente nivel”.

Antes de hablar con la prensa, Hahn tuvo la deferencia de llamar por teléfono a Guillén y se lo dijo de primera mano.

El experimentado estratega, de 56 años, se ha estado preguntando sobre las razones del poco interés que ha despertado de parte de los equipos de las Mayores, desde su salida de los Marlins de Miami, después de la temporada de 2012.

“¿Por qué no yo? ¿Qué hice en el juego?”, le dijo en enero a Scott Merkin, un veterano periodista que cubre a los Medias Blancas para MLB.com. “Siento que hice apuestas o algo así. No me han preguntado ni hablado conmigo sobre eso. Siento que me excluyeron del juego y quiero saber la razón”.

Guillén sigue contando con una gran simpatía entre los aficionados de los patiblancos, que añoran sus triunfos. Fue el piloto de Chicago durante ocho temporadas, entre 2004 y 2011. En 2005, con un equipo que ganó 99 encuentros en la temporada regular, alcanzó el título de la Serie Mundial, tras 88 años de frustraciones para la franquicia, que lo convirtió en un ídolo en Chicago.

Luego de trabajar en ESPN como comentarista en español, fue reclutado por la cadena NBC Sports de Chicago como analista en inglés antes y después de los juegos de los Medias Blancas.

Hace cuatro días, Guillén escribió en su cuenta de Twitter: “Nada en mi vida es más grande o mejor que estos momentos con mi familia, en especial cuando estoy cerca de mis bebés”. La frase fue acompañada con una foto en la que se muestra al lado de su esposa Ibis, cargando a sus nietos.

AJS

Tomado de Alexander Mendoza, de la LVBP

Foto: El venezolano Ozzie Guillén descartado para dirigir a los patiblancos