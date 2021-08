Paola Pérez: De las intenciones suicidas a estar entre las mejores del mundo

La nadadora de fondo venezolana Paola Pérez indicó recientemente sentirse feliz de haber quedado entre las mejores 20 en la prueba de aguas abiertas en Tokio 2020 luego de vivir “momentos deprimentes” durante el ciclo olímpico en los que llegó a pensar en atentar contra su vida.

“Fue una mala carrera, pero mientras iba nadando me sentía bien. Pienso en la preparación que tuve y no podía haber tenido un mejor resultado”, expresó la nadadora nativa del estado Táchira en declaraciones a la prensa. Destacó que solo tuvo un mes de preparación.

Aseguró que clasificar a Tokio 2020 fue un gran logro. “Quiero buscar lo negativo de la carrera, pero fue lo mejor que pude hacer después de un ciclo bastante tormentoso, tuve meses fuertes”.

Paola Pérez confesó que después de los Juegos Panamericanos Lima 2019, vino lo peor para su vida: “Pensé que me iba a quedar en el camino, que no lo iba a lograr… lo más difícil fue superar los pensamientos suicidas que tuve por dos años después de Lima. Fue un infierno, pero hoy salió el sol y calentó bastante. Hoy me siento feliz de haber superado esos momentos tormentosos”. De haber contado con una mejor preparación y un verdadero apoyo por parte de los entes deportivos y gubernamentales, los resultados pudieron ser otros.

La tachirense estuvo incluso como ficha del estado Lara en un momento determinado de su carrera, pero al no encontrar piscinas en óptimas condiciones en el país, decidió emigrar y fue justamente en Chile donde el atleta barquisimetano de selección nacional y de la misma disciplina acuática Johndry Segovia, se convierte en su entrenador y motivador, luego de haber compartido por varios años como atletas. /JU

Foto: AP News