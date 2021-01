Paracorto Luis Sardiñas el Más Valioso de la serie final por Caribes

El paracorto Luis Sardiñas, de Caribes de Anzoátegui, se llevó el premio Robert Pérez destinado al Jugador Más Valioso de la temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, luego de su equipo barrer en cuatro juegos a Cardenales de Lara y terminar con su cuarto campeonato en la pelota local.

El pelotero de 29 años cerró con promedio de .412 al irse de 17-7, anotar tres carreras y empujar dos, para en una oportunidad dejar en el terreno a su duro adversario y en el último partido levantar el trofeo de campeón en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, donde su elenco concretó la barrida 8-7.

Previamente el suroriental de Upata, estado Bolívar, se sinceró no sólo con el capitán de ‘La Tribu’ Niuman Romero, sino con todas las personas de la organización, incluidas su compañero Willians Astudillo y la alta gerencia, para prometerles que echaría el resto con el equipo y lo demostraría en cada una de las instancias, como lo demostró en la serie final de la LVBP. Habló con Astudillo porque es uno de los que más juega con el corazón por el club.

Su promesa era jugar como Niuman y Astudillo. “Me comprometí con el equipo a dar todo lo mejor de mí, y de demostrarle a ellos que todavía hay mucho de mí para hacer lo que sé en el terreno de juego”, explicó. Y no faltó a su palabra, porque terminó como el Más Valioso en la serie final del campeonato.

“Tengo dos títulos con Caribes. Esto es bien merecido para todos. Estábamos enfocados. Creo que la diferencia con respecto al otro, es que esta vez estuve desde el comienzo. Anteriormente había sido refuerzo”, declaró Sardiñas a Carlos Valmore Rodríguez, Efraín Zavarce y Freddy Chersia, del staff televisivo de IVC. “Vivimos momentos buenos, también difíciles durante toda la temporada. Pero aquí estamos”.

A LA SERIE DEL CARIBE

“Seguro que sí iré a la Serie del Caribe. Yo digo que no para ser uno más en el grupo, pero claro que allí estaré”, afirmó Sardiñas. “Todavía no tengo contrato afuera, pero esto me da una gran confianza al saber que puedo jugar en el campocorto y ser un buen bateador”.

Igual se tituló con Caribes en la final 2017-2018, también contra Cardenales, aparte de recibir el trofeo de Jugador Más Valioso de manos de Robert Pérez, leyenda de Cardenales y también de todo el béisbol venezolano, tras conseguir la mayoría de los votos de la prensa especializada.

Antonio José Seijas vía Andriw Sánchez Ruiz/Prensa LVBP

Foto: Luis Sardiñas recibe el galardón de manos de Robert Pérez