Policía italiana investiga a Luis Suárez por amaño en el examen para la obtención de pasaporte italiano

La novela por el futuro deportivo de Luis Suárez a continúa desenvolviendo de manera polémica, ahora tras su viaje a Perugia, Italia para presentar un examen para obtener el pasaporte italiano, la policía de ese país ha abierto una investigación al considerar que presuntamente le fueron filtradas las preguntas de la prueba para que pudiera aprobarlo.

Según el diario La Gazzetta, reveló varias frases grabadas de los policías maneja como evidencia : “Gana 10 millones, tiene que pasar el examen”; “pero si no puede conjugar los verbos y solo habla en infinitivo”; “dime qué nota doy y listo”; “si no aprueba nos meten una bomba”; “le hemos preparado bien, está memorizando parte del examen”, dicen algunos de los responsables en el examen.

Tras estas evidencias, la Policía italiana emitió un comunicado, “Surgieron irregularidades en la prueba de certificación de la lengua italiana, realizada el 17 de septiembre, del futbolista uruguayo Luis Alberto Suárez Díaz, necesaria para la obtención de la ciudadanía italiana”.

La policía presume que el jugador sabía de antemano las preguntas y que incluso tenía el documento aprobado antes de acudir a la prueba.

“De las actividades investigadas se desprende que los temas abordados por el examen fueron previamente consensuados con el candidato y que la puntuación relativa se le atribuyó incluso antes de la realización del mismo, a pesar de haberse encontrado, durante las lecciones a distancia impartidas por los docentes de la Universidad, un conocimiento elemental de la lengua italiana”, especifica la policía italiana.

Las investigaciones se desplegarán hacia la Universidad para Extranjeros de Perugia, sin embargo la facultad niega estas presuntas irregularidades. “En relación a las investigaciones en curso, la Universidad para Extranjeros de Perugia reafirma la veracidad y transparencia de los trámites seguidos para el examen realizado por el futbolista Luis Suárez y confía en que esto saldrá claramente al final de las verificaciones en curso”.

Luis Suárez, no obstante, ya no pondrá rumbo a la Juventus ya que no dispone de tiempo suficiente para realizar todos los trámites para disponer de la documentación necesaria y ahora está gestionando ir al Atlético de Madrid

Daniel Sosa con información de Marca

Foto: Agencias