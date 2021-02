Ronald Sarti: “Debemos aprovechar esta oportunidad para conseguir más apoyo”

El director técnico de la selección de voleibol absoluta de Venezuela Ronald Sarti, dejó claras sus expectativas ante las interrogantes planteadas por el equipo de prensa de la Federación Internacional de Voleibol

Cuando Sarti dejó su trabajo en Argentina para asumir el cargo de entrenador de la selección nacional masculina de Venezuela en 2017, sabía exactamente a lo que se iba a enfrentar.

Cuatro años después del mandato de Sarti, se puede decir que aún no estén a la altura de la élite mundial, pero el progreso es innegable principalmente con la segunda clasificación de Venezuela para los Juegos Olímpicos en Tokio.

La selección nacional se encuentra lista para este nuevo reto y repetir lo alcanzado en Beijing 2008, con posiblemente la generación más fuerte del país, que incluyó a jugadores como el armador Rodman Valera, junto a Ernardo. ‘Harry’ Gómez, el central Iván Márquez y el atacante Luis Díaz.

“Desde el comienzo de mi carrera como entrenador, he escuchado numerosas veces en clubes e incluso en la selección nacional, que había tomado la decisión equivocada al aceptar este trabajo y que no había forma de que el proyecto fuera exitoso”, dijo Sarti. “A mi modo de ver, podría aceptar la situación o trabajar para construir algo diferente. Creo que los pesimistas no tienen la oportunidad de triunfar y tomo cada problema como un desafío y cada desafío como una motivación. Y nada me hace más feliz que tener éxito en un desafío”.

Sarti también fue enfático en decir que las metas alcanzadas no se deben solo a su trabajo. “Los jugadores tienen un papel preponderante en todo esto. “Si hubiera sido solo yo, nunca lo hubiéramos logrado. Hubo fustraciones en el camino, pero nunca se perdió la fe en lo que hacíamos”. “Necesitamos aprovechar esta oportunidad para encontrar más apoyo no solo para los equipos mayores, sino también para los menores y juveniles. Sin una estructura, es difícil obtener resultados”, puntualizó/JU

Foto: Prensa Federación Venezolana de Voleibol