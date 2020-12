Ronald Sarti y selección nacional de voleibol reconocidos por CPD

Ronald Sarti y la selección nacional de voleibol masculina fueron elegidos por el Círculo de Periodistas Deportivos como Entrenador del Año y Equipo Nacional de Año, por parte del Círculo de Periodistas Deportivos.

“Sorprendido porque sé que Venezuela tiene muchos entrenadores de calidad y capacidad. Para mí es un orgullo que me hayan elegido, como lo es representar a mi país. Es un premio con base al sacrificio y al esfuerzo, y todos los obstáculos que hemos superado, y los triunfos que hemos logrado, para nosotros y para el país”, dijo Sarti.

“Verdaderamente emocionado. Dedicado a mis jugadores y al cuerpo técnico que me acompaña, y a mi familia que me ha apoyado en esta travesía. Todos los que han participado en esta etapa al frente del equipo. Todos han dado el máximo. Día a día vamos aprendiendo uno del otro”, aseguró el estratega del estado Bolívar.

La selección nacional, con boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, mantiene el trabajo con un grupo con jugadores mayores y sub 23: “Estamos haciendo lo que se puede con lo que tenemos. Ya los muchachos están en condiciones, luego de la convalecencia del Covid-19. Estamos acá entrenando y dando el máximo como equipo nacional, porque nosotros sí estamos viendo la preparación a los Juegos Olímpicos como un tema de envergadura y seriedad. Para nosotros es estar en la élite.

“Por tanto, los jugadores que no están en ligas internacionales deben estar preparándose desde ahora. Es importante empezar a entrenar, aunque quizás muchos piensen que no. Creo que todo va sumando día a día y los movimientos van mejorando. El trabajo va haciendo efecto”, declaró Sarti.

El sexteto nacional creó su propia burbuja en el gimnasio ‘Gastón Portillo’ para evitar nuevos frenazos en el plan de trabajo: “Hay que trabajar sobre la base de una motivación diaria y constante, porque las mismas condiciones te llevan a que haya desmotivación. En algunas cosas por incumplimiento y en otras por las cuales estamos esperando”, agregó.

“No solamente tengo que dar prioridad a los seis, siete jugadores que tengo de mayores acá. Igual tengo jugadores menores porque pienso en un recambio progresivo. El compromiso debe ser de todos. Nos duele primeramente el voleibol y nuestro país”, precisó el técnico.

En la parte psicológica, es la motivación. Las mismas condiciones, la misma inestabilidad de no saber, la incertidumbre, te lleva a muchas cosas y hay que estar atento a eso. Y tratar de mantener al equipo con el ánimo arriba, en lo cual los muchachos han respondido de forma excelente y se está entrenando con la mayor motivación posible”.

“Planteé la situación de ir a entrenar a un estado con buenas condiciones. Sobre todo, en enero y febrero. Tenemos aún el problema de los pasaportes, que terminarían de resolverse esta semana. Ya irse a otro país en este tiempo no tiene sentido. Propuse alternativas para que el equipo siga trabajando”, concluyó Sarti.

CLASIFICACIÓN AL CAMPEONATO MUNDIAL

“Una cosa es cómo la explican y otra es la realidad. Claramente se abre una posibilidad, una puerta, pero yo no quiero hablar del mundial si no hemos podido resolver el presente. No quiero quedar otra vez como ‘el loco soy yo’, cuando mencioné que teníamos una oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, un año antes. Estamos tratando de resolver el presente”, expresó Sarti, sobre el camino definido por la Federación Internacional de Voleibol para buscar el cupo al próximo Campeonato del Mundo.

Antonio José Seijas vía [email protected]