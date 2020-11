Rubén Limardo trabaja de delivery con Uber Eats en Polonia para subsistir

El medallista olímpico Rubén Limardo, ganador de la presea dorafa en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, reveló que está trabajando como delivery para la cadena Uber Eats en Polonia para poder mantenerse a sí mismo y a su familia.

Limardo publicó en sus redes sociales explicando que terminó trabajando como repartidor a domicilio por la difícil situación económica que ha causado el COVID-19.

“En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokio 2020, pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación”, escribió.

El atleta explicó que, al igual que muchos de sus compañeros en el mundo del deporte, él también tuvo que buscar otra alternativa para generar ingresos.

El esgrimista comentó que desde hace 19 años, Limardo vive en Polonia y desde hace cinco años es padre de familia, algo que lo llena de orgullo y responsabilidad, al punto de buscar el pan de cada día como delivery. “Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela, también salgo a la calle a trabajar todos los días”.

Por ello, el medallista olímpico admitió sentirse satisfecho de tener un segundo empleo aparte del deporte para poder mantener su hogar.

Además, el deportista especificó que a pesar de la situación causada por la pandemia no ha dejado de entrenar.

“Sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta. Por primera vez, a mis 35 años, estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte. Para quienes creen que algunos tenemos privilegios por los resultados déjenme decirles que no es así”, señaló.

Limardo en 2015 había sido electo como diputado suplente a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar representando al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque su participación fue prácticamente nula. En 2018 se desvinculó políticamente para enfocarse únicamente en su carrera deportiva.

Daniel Sosa (@iamdanisosa)

Foto: vía Rubén Limardo Twitter