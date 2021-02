Rubén Rojas quiere alcanzar el éxito con el Deportivo Lara

El Deportivo Lara sigue moldeando la plantilla de cara a la Temporada 2021 del Fútbol Profesional Venezolano y la Copa Conmebol Libertadores, por lo cual; este lunes arrancó la tercera semana de pretemporada en un entrenamiento realizado en horas de la mañana en las instalaciones del estadio Farid Richa, donde la tropa rojinegra se encuentra preparando su debut internacional el próximo 9 de marzo, esperando por su rival oficial.

Rubén “El Morocho” Rojas, uno de los nuevos refuerzos para esta venidera temporada, habló acerca del engranaje del equipo. “Me sentí bastante bien, fueron los primeros minutos con el Deportivo Lara aunque en un amistoso pero a partir de aquí vamos sumando poco a poco, me siento contento por el gol y por aportar al equipo”, expresó el atacante en referencia al amistoso frente a la Academia Rey disputado este fin de semana.

“Me he sentido un poco cansado por el tiempo que teníamos sin hacer ejercicios pero también me he sentido muy motivado por qué el equipo se ha ido acoplando, se ha estado trabajando bien y eso es lo que estamos buscando para tratar de competir de buena manera en la Libertadores y llegar bien para el torneo”, detalló el ex Atlético Bucaramanga.

“Quiero aportar al equipo mucho sacrificio y mucha entrega, tratar de hacer lo que el “Profe” Brignani diga y también aportar con goles y asistencias. Llegué a un grupo bastante joven y humilde, hay muchos con los que he compartido y creo que eso lo hace un poco más fácil. De verdad me han recibido de buena manera y creo que nos la vamos a llevar muy bien”, puntualizó Rojas./JU

Foto: Prensa Deportivo Lara