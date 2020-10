Salomón Rondón lamentó no poder asistir al inicio de las eliminatorias con la Vinotinto

El delantero venezolano del Dalian Pro de la Superliga China y de la selección de Venezuela, Salomón Rondón, lamentó este lunes no poder estar junto a sus compañeros de la Vinotinto para afrontar los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 ante Colombia y Paraguay.

El artillero no recibió el permiso de su club en plena pandemia del coronavirus y por no perder al venezolano por más de 14 días debido al proceso de cuarentena.

Rondón escribió un comunicado en sus redes sociales explicando si situación, “Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección (…) Hice lo humanamente posible para ir, pocos saben lo que sufrí intentándolo, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada“.

— Salomón Rondón (@salorondon23) 5 de octubre de 2020

El Bureau del Consejo de la FIFA aprobó esta semana el protocolo de partidos internacionales y adapta las normas relativas a la cesión de jugadores unos días antes de que tengan lugar por todo el mundo encuentros de competiciones de distintas confederaciones así como amistosos entre equipos nacionales entre escuadras de distintos continentes.

Las disposiciones sobre la liberación de jugadores para los equipos de las federaciones tal y como establece el anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de futbolistas, se aplicarán de forma habitual, salvo si existe un periodo obligatorio de cuarentena o de aislamiento de al menos cinco días tras la llegada al territorio donde se encuentra el club obligado a liberar al jugador a la selección nacional o el territorio en el que se va a celebrar el partido de la selección nacional; o existe una restricción de viaje a o desde uno de esos dos territorios y las autoridades competentes no han concedido una exención especifica relativa a las mencionadas decisiones a los jugadores de una selección nacional.

Daniel Sosa (@iamdanisosa)

Foto: Archivo Daniel Sosa