Saúl Guarirapa, el héroe emergente de 17 años del Caracas FC en Libertadores

Una victoria casi sobre el pitazo final para el Caracas FC sobre Libertad de Paraguay, sirvió para darle vuelta al marcador 2-1, para asegurar la permanencia en competencias internacionales, todo gracias a un jovencito de tan sólo 17 años, Saúl Guarirapa.

Con 17 años, 11 meses y tres días, el nativo de Puerto La Cruz se convirtió en el tercer venezolano más joven en marcar en Libertadores, superado por José Peraza, con 17 años y nueve meses, y Josef Martínez,hoy día jugador del Atlanta United y referente de la selección de Venezuela.

El jovencito en el fútbol venezolano, realmente su nombre era una incógnita. El oriental había jugado el año pasado al jugar varios partidos con el equipo de Reservas, que a la postre se coronó, y ser subcampeón, en penales, en la Serie Élite sub-19.

Debutó en el primer equipo, al jugar la Copa Venezuela contra Yaracuy, en octavos de final, más no ha visto minutos en primera división. En esa oportunidad, entró al minuto 88 por Jorge Echeverria.

El joven carrilero recibió el llamado por Noel ‘Chita’ Sanvicente para disputar Copa Libertadores contra Deportivo Independiente Medellín y disputó 10 minutos y nuevamente fue convocado ante los guaraníes, donde marcó, dio la victoria al cuadro avileño y se mostró ante la palestra pública.

La novela comenzó antes del encuentro, previo al partido el gran dolor de cabeza para Chita fue armar un once, debido a unos inconvenientes con las pruebas PCR de los atletas, no sabían quién podía saltar al campo. “Fue complicado lo que se vivió. Hubo un momento en que iba a entrar de titular, pero al final aprobaron a mis compañeros y jugaron todos”, reveló el oriundo el anzoatiguense, quien le tocó ir desde el vamos o desde el banco, estaba preparado psicológicamente para marcar diferencias.

“Antes de entrar le dije a mis compañeros que iba a hacer el gol para ganar. Se reían de mí, no me creían. Me quedó la oportunidad y la aproveché”, dijo el juvenil. Luego de conseguir el gol, fue felicitado por sus compañeros y por toda la afición a la distancia habló de él en las plataformas digitales. “Mis compañeros me decían que valió la pena todo el esfuerzo. Ese gol fue una gran alegría. No es cualquier cosa, es un gol en la Copa Libertadores. Trabajé mucho para llegar aquí y de que me llegara este momento”, acotó.

Al igual que los demás juveniles, conversa mucho con el entrenador y los jugadores de mayor rodaje, “Nos apoyan y nos ayudan a agarrar más confianza”, indicó Guarirapa. Luego de este triunfo se le abre la posibilidad al Caracas de volver a unos octavos de final de una Copa Libertadores, instancia que no vive desde 2009, o en el peor de los casos, ir a jugar Copa Sudamericana.

Daniel Sosa con información de Balonazos

Foto: vía CFC