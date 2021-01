Selwyn Langaigne pide paciencia a bateadores del Cardenales de Lara

El coach de bateo de los Cardenales de Lara, Selwyn Langaigne, pidió paciencia a los peloteros del Cardenales de Lara, pero también la urgencia de despertar y responder para ganar en la serie final de la temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El Cardenales está contra la pared 3-0 en juegos ganados y perdidos frente a Caribes de Anzoátegui, porque definitivamente no ha bateado. “Un tercer juego con promedio colectivo de .156, además de .280 de embasado, .172 de slugging y .452 de OPS, numeritos muy bajos contra un equipo que no perdona errores de pítchers contrarios como los oriente”, explicó Langaigne.

Un Cardenales irreconocible cuando en la temporada 2017-2018 tenía .318 de ofensiva colectiva, superior al .306 de la 2009-2010, inclusive en la primera Langaigne disponía de la ayuda de Robert Pérez, como ambos encargados de la parte productiva del conjunto. “Hasta el tercer juego de esta final acumulaba 20.0 innings sin anotar carreras en Barquisimeto, un récord negativo en la Liga, algo sorprendente de un equipo tan alegre en el bateo”, precisó.

Dijo que el pitcheo en los dos elencos ha sido muy bueno, pero advirtió que el Cardenales no ha bateado y tampoco ha ligado, porque cuando ha tenido corredores en las bases no ha sido oportuno. Los blanqueos en los dos primeros juegos de la serie final no se veía desde la temporada 1992-1923 cuando Águilas del Zulia barrió al Navegantes del Magallanes hace casi 30 años.

Recordó que sus muchachos ya saben que tienen que aprovechar las oportunidades. “Pacientes alrededor del plato, pero agresivos en el momento de apreciar lanzamientos en la zona y atacar esos pitcheos para hacer los mayores daños posibles. Es el propósito para tratar de triunfar, pensar en otra victoria en el partido siguiente y continuar de esa manera, a fin de alcanzar los objetivos”.

Esta conservación la tuvo con el staff de IVC TV, integrado por Carlitos Valmore Rodríguez, Efraín Zavarce y Freddy Chersia, quienes les sacaron lo necesario al entrevistado, en especial por ser Cardenales el campeón vigente de la Liga y estar en procura de un tercer título consecutivo, que aún persigue porque el béisbol es impredecible y nunca se sabe que puede ocurrir.

Antonio José Seijas vía Andriw Sánchez/Prensa LVBP

Foto: Selwyn Langaigne pendiente del bateo de sus muchachos