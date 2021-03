Sergio Ramos se reincorpora al Real Madrid con futuro en duda

El defensa central Sergio Ramos está listo para regresar a las canchas, tras una lesión de rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera desde mediados de enero, pero su compromiso con el Real Madrid no está garantizado, puesto que su contrato con el club vence el 1 de julio.

Primero fue Lionel Messi y ahora le toca a Ramos enfrentar dudas sobre su futuro inmediato. Las negociaciones entre el defensa central y el equipo aparentemente no avanzan. “A mí me gustaría hoy poder decir algo, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo”, declaró Ramos.

En 16 temporadas con el Madrid, Ramos ha ayudado al club a conquistar cuatro títulos de la Champions League, cinco de la Liga de España y dos de la Copa del Rey, tanto con su agresiva defensiva y ocasionales aportaciones a la ofensiva.

Ha sido, por varios años, uno de los mejores defensas centrales de Europa y el líder del Madrid en la cancha. Karim Benzema ha encabezado la ofensiva desde la salida de Cristiano Ronaldo, pero Ramos fue el jugador que ha tomado las riendas dentro de la cancha.

Si bien no han surgido detalles sobre sus negociaciones con el Real Madrid, todo indica que Ramos busca un contrato de largo plazo que el club quizá no esté dispuesto a dar a un jugador de 34 años.

“La gente te juzga por la edad. Pero siempre lo he comentado: yo me siento en pleno meridiano, que me queda la mitad por vivir”, aclaró Ramos. “No te tienen que catalogar por el DNI, sino por el rendimiento. A Cristiano, a Messi, a Aspas, a mí, que te juzguen por el rendimiento”.

SE PERDIÓ 14 JUEGOS POR LESIÓN

Ramos se perdió 14 juegos seguidos con el Madrid por el daño de meniscos de rodilla izquierda que requirió cirugía en febrero.

“El fútbol ha evolucionado para bien en el nivel físico, que cada vez es más equilibrado. Hay ciertos jugadores que ya nos cuidábamos hace 10 años”, explicó. “Mis 34 son los 28 de hace 10 años. Si siembras hace 10 años, ahora recoges. Ahora me siento más fuerte, más rápido y con más experiencia”.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, dijo este viernes que tanto Ramos como el delantero Eden Hazard, que se ha ausentado por siete partidos consecutivos con su más reciente lesión muscular, estarán listos para el duelo ante Elche del sábado.

ZIDANE QUIERE QUE SIGA EN EL EQUIPO

Pero Zidane se mantuvo al margen sobre las negociaciones de Ramos. “No sé lo que va a pasar, lo que queremos es que Sergio siga aquí, es lo que yo puedo decir como entrenador. Es un jugador importante para nosotros”, dijo.

El Madrid se encuentra en tercer lugar de la Liga de España, ocho puntos detrás del líder Atlético de Madrid y dos debajo del Barcelona.

AJS vía Associated Press

Foto: Sergio Ramos regresa ante un futuro incierto por lesión en una rodilla