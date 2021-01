Silvino Bracho, Iván Medina, Ramón Flores y Jhonny Pereda con premios del año

Silvino Bracho (Águilas del Zulia), Iván Medina (Caribes de Anzoátegui), Ramón Flores (Bravos de Margarita) y Jhonny Pereda (Leones del Carracas) fueron los mejores de la temporada 2020-2021 como cerrador, set up, productor y novato, luego de José Moreno por Cardenales de Lara que se llevó el reconocimiento de mánager.

Bracho es es el séptimo lanzador del Zulia que logra el objetivo como cerrador, después de Jay Baller (2), Richard Garcés (2), Hassan Pena (1) y Julio Machado (1). El debutante Medina es el segundo pítcher de ‘La Tribu’ que alcanza el mérito de set up, luego de Jean Carlos Toledo en la 2012-2013.

Flores es una sorpresa agradable para Bravos, porque el primero de ese equipo que es reconocido como productor del año. Antes, con Pastora de Los Llanos que es reempazado por el elenco insular, recibieron galardones en ese renglón Luis Raven, Alex Cabrera, Luis Landaeta y Javier Colina.

Pereda no dejó para nadie, porque ganó tan fácil que sus rivales no pusieron en peligro su distinción como novato. Sacó 205 puntos ante José Alejandro Martínez (55) y Diego Rincones (49), ambos de Bravos. Desde Alexander Palma en la 2016-2017 no ganaba un ‘rookie’ de los Leones.

Antonio José Seijas/@antonioseijas-elinformador

Foto: Liga Venezolana de Béisbol Profesional