Solidaridad plena en el deporte

Son muchas las personas que a modo personal a la luz pública o en el anonimato, así como instituciones, siguen apostando por el desarrollo del deporte, de un país y de sus atletas, personalidades que trabajan para brindar la oportunidad de que los niños, jóvenes y adultos puedan alcanzar sus sueños.

La grave crisis económica, social y política en la cual se encuentra inmersa Venezuela desde hace varios años, sumando en estos últimos meses la pandemia del Covid-19, viene afectando el desarrollo de diversas áreas y actividades del país, una de ellas es la deportiva, donde los escenarios para su práctica son cada vez menos a causa del mal estado o porque deben permanecer cerradas, sin embargo hay grupos de personas, entrenadores, atletas, instituciones y organizaciones que vienen luchando para mantener a flote las respectivas instalaciones y no dejar morir el deporte en la nación.

En buena parte se puede evidenciar el estado deplorable en el cual se encuentran algunas instalaciones deportivas públicas en Venezuela, en este caso las que fueron diseñadas para la práctica del tenis, situación que aunada a otros factores influenció y motivó a algunos entrenadores a buscar nuevos horizontes fuera de las fronteras patrias y decidieran comenzar a labrarse un camino en otras latitudes tanto en el continente americano, como en Europa y Asia principalmente, al igual que un número de atletas que valiéndose de sus condiciones optaron por buscar becas de estudio en otros países.

Una de las mallas que fueron donadas a la instalación para el desarrollo de un mejor juego

El estado Lara, una de las entidades de Venezuela considerada por décadas como potencia deportiva, personas vinculadas al tenis han sido testigos con el pasar de los años de cómo se deterioran algunas de estas instalaciones que no han contado constantemente con el apoyo de entes oficiales. Estas personas no se han quedado de brazos cruzados y buscan los medios por sacar a flote algunas de estas canchas para que cientos de niños, jóvenes y adultos se sigan formando como atletas.

Jhonny Figueroa Jr. reconocido entrenador de tenis en el estado Lara, quien durante muchos años hizo vida como atleta y representó al país en eventos internacionales, ha venido trabajando de la mano de un grupo de personalidades vinculadas al deporte blanco en el rescate de esta disciplina en la entidad crepuscular, presentando proyectos para la sustentabilidad y autogestión de estos espacios y de las academias de tenis regionales.

El propio Figueroa ha dicho en reiteradas oportunidades que no es él quien se beneficia de estas ayudas, sino los tenistas, quienes no han podido dar el 100% de sus capacidades por no tener una instalación en las mejores condiciones.

“En el Complejo Bolivariano de Tenis” en Barquisimeto, hemos trabajado de la mano de la Fundación para el Deporte del estado Lara (Fundela), quienes han tenido la mejor disposición para recuperar y mantener las instalaciones. El complejo cuenta con 10 canchas, de las cuales ocho están en un estado aceptable para jugar y seis de estas tienen iluminación. La superficie de las mismas no está al tope, al igual que las luces, pero se trabaja en su recuperación”, indica. La actual directiva de la Asociación de Tenis del estado Lara (ATEL) también viene trabajando y haciendo esfuerzos para sacar a flote las instalaciones.

Implementos donados para el fomento de la actividad deportiva

Ante estos planteamientos y de manera alentadora anunció la buena nueva de la donación por parte de los ex tenistas venezolanos y jugadores de Copa Davis Nicolás Pereira y Jimy Szymanski de cinco mallas, junto a varios metros de cortavientos para estas canchas barquisimetanas, que en algún momento fueron sede de eventos internacionales y que esperan volver a ver el brillo que un día tuvieron.

“Pereira y Szymanski, al igual que otras personalidades que se mantienen en el anonimato, así como la Clínica Valentina Canabal han mostrado su preocupación y deseos de seguir colaborando con la causa del tenis en el estado Lara y en toda Venezuela”. “Estos implementos son realmente costosos y con la situación del país se hace un poco difícil la adquisición de los mismos, pero gracias a estos esfuerzos serán muchos los que podrán seguir mostrando sus capacidades y deseos de jugar plenamente”, apuntó Figueroa.

De la misma manera Figueroa informó que la donación por parte de estas personalidades e instituciones se mantendrá activa. “Aún faltan algunas mallas y las que están colocadas en estos momentos que pueden seguir siendo usadas podrán destinarse a otras canchas que tienen unas más deterioradas”. “La lucha por mantener al tenis en Lara a flote y como ejemplo en Venezuela, es incansable y siempre el propósito son los niños y su futuro”, finalizó.

En este orden de ideas, Rebeca Palmero, presidente de la ATEL, también informó que en fechas recientes el tenista barquisimetano Luis David Martínez, integrante de la Selección Nacional de Copa Davis, también hizo un aporte de implementos deportivos como pelotas y calzado, entre tanto manifestó que han podido estrechar lazos laborales con Fundela para el embellecimiento de las instalaciones y así mantenerlas operativas a la espera del retorno a las actividades cuando se permita sanitariamente hablando el acceso de los atletas a las canchas, siempre cumpliendo con los protocolos y normas de seguridad.

Ejemplos como estos deben ser tomados por otros atletas, personalidades, empresas e instituciones con otras disciplinas deportivas y así garantizar el debido proceso de captación y formación de nuevos talentos y atletas que representarán al estado Lara y a Venezuela en los escenarios internacionales llenando de orgullo al país.

Julio Urdaneta

Fotos: Cortesia

