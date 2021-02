Tiger Woods afortunado de estar vivo luego del accidente automovilístico

El astro golfista estadounidense Tiger Woods es afortunado de estar vivo, luego del accidente automovilístico sufrido entre suburbios costeros de Los Ángeles en California, Estados Unidos, y haber presentado fractura de tibia, peroné y requirir de barras, clavos, tornillos en el proceso quirúrgico de su pierna derecha.

La estelar figura de 45 años ahora afronta la recuperación más dura de todas. Él conducía por un tramo empinado de carretera, cuando su camioneta chocó contra una señal, pasó por encima de un camellón y atravesó dos carriles en sentido contrario, antes de rebasar una barrera y caer rodando colina abajo. El vehículo terminó sobre un costado en la ladera.

Las bolsas de aire se desplegaron. Un agente de la policía del condado se asomó por un agujero en el parabrisas, para ver a Woods, aún con el cinturón de seguridad sentado en el asiento del conductor. El choque causó lesiones “significativas”, incluida toda su pierna derecha y fue atendido de emergencia en el Centro Médico Harbor-UCLA.

Woods se fracturó los huesos de la tibia y el peroné de la pantorrilla derecha en varios puntos, informó el doctor Anish Mahajan, director médico del Centro Médico. Esas lesiones se estabilizaron con una barra en la tibia. Otras lesiones en los huesos del pie y el tobillo requirieron tornillos y clavos, dijo Mahajan en un comunicado publicado el martes por la noche en la cuenta de Twitter de Woods.

La camioneta volcada en zona de Rancho Palos Verdes en Los Ángeles

DESPIERTO SE RECUPERA

Woods estaba despierto, consciente y recuperándose en el hospital, según indicó su Fundación en un comunicado.“Yo diría que el señor Woods fue muy afortunado por salir de esto con vida”, declaró el agente de la policía de Los Ángeles, Carlos González, el primero en llegar al lugar del accidente, después de un vecino llamar al 911.

“Como si su cuerpo no hubiera soportado suficiente”, dijo Jon Rahm, el golfista español que ocupa en la actualidad el segundo puesto del ranking, desde la sede del Workday Championship en la Florida. “Sólo espero que él pueda salir del hospital, tras la recuperación y que pueda seguir jugando con sus hijos, y tener una vida normal”.

El percance, en el que no estuvo involucrado otro vehículo, constituyó otro revés para Woods, que en ocasiones pareció imparable en el campo de golf, con sus 15 campeonatos Major y sus 82 victorias del PGA Tour, que igualaron el récord del circuito.

AMPLIAMENTE RECONOCIDO

Woods es una de las figuras deportivas más reconocidas en el mundo y a su edad sigue siendo el golfista que más atrae al público, pese a haber reducido sus participaciones en torneos después de nueve cirugías previas.

En 2008 ganó el Abierto de Estados Unidos con ligamentos desgarrados en la rodilla y dos fracturas por estrés en la pierna izquierda. Su vida personal implosionó en 2009, cuando se descubrió que tenía varias relaciones extramatrimoniales, pero regresó para ganar su 11mo galardón como jugador del año del PGA Tour y llegar a ser número uno.

Después, tras cuatro cirugías de espalda que le dejaron casi dos años fuera del campo, ganó el Masters de Augusta en abril de 2019 por quinta ocasión seguida, una victoria que sigue estando entre los grandes regresos del deporte.

No se sabe cuándo esté de vuelta a las canchas

¿PODRÁ VOLVER A JUGAR?

Ahora la cuestión no es cuándo podrá volver a jugar, el Masters que se disputa dentro de siete semanas, sino si podrá volver a jugar. No se presentaron cargos en relación con el choque, y las autoridades dijeron que no había indicios del deportista estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Woods estuvo en Los Ángeles durante el fin de semana, como anfitrión del torneo Genesis Invitational en el campo de Riviera, donde se encargó de entregar el trofeo. El lunes y el martes tenía rodajes con su patrocinador GolfTV, propiedad de Discovery, en los que daría consejos de juego a famosos.

Un tuit publicado el lunes le mostraba en un carrito de golf en el club de campo de Rolling Hills con el comediante David Spade. También trabajó con el astro de la NBA Dwyane Wade, que compartió un video en su cuenta de Instagram.

Woods se dirigía a Rolling Hills el martes cuando se produjo el accidente. “Fue un día genial”, dijo Wade el martes en Turner Sports, donde es analista del estudio. “Y me levanté hoy muy orgulloso de poder compartir ese momento para el mundo, como una pequeña imagen de nuestro momento juntos. Y me eché una siesta, y me levanté con las noticias. De modo que, como todo el mundo, mis pensamientos y oraciones están con sus seres queridos”.

MENSAJES DE CELEBRIDADES

Mensajes de solidaridad llegaron de muchas celebridades, como Jack Nicklaus, Michael Jordan y Mike Tyson, así como los expresidentes Barack Obama y Donald Trump, quien ha jugado al golf con Woods y le otorgó la Medalla de la Libertad en 2019, luego de su mayor triunfo, el Masters que ganó después de cuatro cirugías de espalda.

Woods pasó por una quinta operación de espalda, una microdisectomía, el 23 de diciembre, apenas tres días después de jugar el PNC Championship con su hijo Charlie, que ahora tiene 12 años. Woods también tiene una hija de 13 años, Samantha.

La noticia fue un jarro de agua fría para el Campeonato del Mundo de Golf en Florida, donde Woods podía competir de haber estado en forma. “Duele ver a uno de mis mejores amigos en un accidente. Sólo espero que esté bien”, dijo Justin Thomas, número tres del mundo y uno de los jugadores jóvenes a los que tutelaba Woods.

El percance ocurrió a las 7:15 de la mañana, cuando el golfista conducía un vehículo de cortesía, proporcionado por el Genesis Invitational por una carretera entre suburbios ricos de Los Ángeles. González dijo a la prensa que en otras ocasiones ha identificado conductores a 130 kilómetros, 80 millas por hora, en una zona donde el límite de velocidad son 70 kilómetros por hora, 45 mph, y los accidentes son frecuentes.

SIEMPRE ESTUVO CONSCIENTE

La policía añadió que el golfista estaba consciente cuando los bomberos retiraron el cristal delantero para sacarle del vehículo. Se desplegaron las bolsas de aire y el interior del vehículo quedó prácticamente intacto y eso “le dio un colchón para sobrevivir al accidente”, expresó el agente de la policía de Los Ángeles Alex Villanueva.

Las autoridades dijeron que no había evidencia inmediata en que Woods estuviera incapacitado para conducir por el consumo de alguna sustancia en el momento en que ocurrió el accidente. Indicaron que habían verificado que no hubiera olor a alcohol o cualquier indicio del golfista estar bajo la influencia alguna sustancia. No informaron a qué velocidad conducía.

TERCERA VEZ EN UNA INVESTIGACIÓN

Es la tercera vez que se ve inmerso en una investigación vial. Su accidente más conocido fue la madrugada después de Acción de Gracias en 2009, cuando su camioneta pasó por encima de una boca de incendios y chocó con un árbol. Eso fue el inicio de las chocantes revelaciones sobre que había engañado a su esposa con varias mujeres.

En mayo de 2017 la policía le encontró dormido al volante de un auto mal estacionado a un lado de la carretera. Fue detenido y acusado de conducir intoxicado, y dijo haber tenido una reacción inesperada a medicamentos con receta para su dolor de espalda. Woods se declaró culpable de conducción temeraria e ingresó en una clínica para recibir ayuda con el consumo de medicamentos con receta y un trastorno del sueño.

Woods no ha ganado desde el Campeonato Zozo en Japón en otoño de 2019, y ha reducido su calendario de juegos en los últimos años debido a las lesiones. Además de sus cinco operaciones de espalda ha pasado por cuatro cirugías en la rodilla izquierda.

Esperaba participar en el Masters de Augusta

El domingo se le preguntó en la retransmisión de CBS en Riviera si se recuperaría de su operación de espalda a tiempo para jugar el Masters, y Woods respondió: “Dios, espero que sí. Primero tengo que llegar”.

AJS vía Associated Press

Foto: Tiger Woods sufrió el accidente en Rancho Palos Verdes de California