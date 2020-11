Yulimar Rojas entre finalistas a Atleta Femenina 2020 de la World Athletics

Cuando restan once días para el anuncio formal de los Premios Mundiales de Atletismo, la World Athletics confirmó los cinco nombres de las finalistas a Atleta Mundial Femenina de 2020, entre los que destaca el de la plusmarquista mundial y medallista olímpica venezolana del salto triple Yulimar Rojas.

El organismo rector del Atletismo Mundial seleccionó, tras los resultados a lo largo de la corta y atípica temporada 2020, marcada por los efectos colaterales del Covid-19 en todo el planeta, a cinco atletas que representan a cinco países y cuatro asociaciones, quienes sobresalieron en pruebas de pista y campo.

Rojas, quien este año batió el récord mundial indoor con su 15.43 en febrero durante la celebración de la reunión de Madrid en España, cosechó además cinco victorias en pruebas tanto al aire libre como bajo techo.

Sus rivales por el mayor galardón del Atletismo Mundial este año, en el marco de su tercera nominación histórica (2017, atleta revelación, 2019) son Letesenbet Gidey, Etiopía, que estableció un récord mundial de 14:06.62 en 5.000 metros y fue segunda en los 5.000 metros en el encuentro de la Wanda Diamond League en Mónaco.

Sifan Hassan, Países Bajos, récord mundial de 18,930 metros en la carrera de una hora y récord europeo de 29:36.67 sobre 10.000 metros, el cuarto desempeño más rápido de la historia.

Peres Jepchirchir, Kenia, ganó el título mundial de medio maratón y rompió dos veces el récord mundial de medio maratón para una carrera sólo para mujeres (1:05:34 y 1:05:16).

Elaine Thompson-Herah, Jamaica, invicta en siete carreras de 100 metros, corrió 10.85 y es líder mundial en 100 metros.

Yulimar no puede esconder su alegría. “Es increíble lo privilegiada que soy al ser seleccionada entre las cinco mejores atletas del mundo, es algo que tras ver cómo fue este año, no esperaba que llegara de pronto, pero también debo ser justa conmigo misma y verlo como el premio a mucha entrega, sacrificio y esfuerzo, factores que me llevaron a lograr mi primer récord mundial”, declaró la criolla al conocer la noticia.

“Agradezco a toda esa gente que le ha dado ‘retuit’ a mis post en las redes, que han votado por mí. Es increíble todo el impulso que recibo de miles de personas de todo el mundo. Esto es un honor, un privilegio y una responsabilidad enorme para mí como atleta y como persona”, continuó la venezolana, primera atleta clasificada por Venezuela a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La votación para la Atleta Mundial Femenina del Año se cerró el 15 de noviembre.

“Ahora toca esperar el resultado final. Confío en Dios en que daremos pelea, como siempre, porque somos Venezuela y somos un país que lucha, que se esfuerza y una nación triunfadora de la que estoy orgullosa de pertenecer”.

Los atletas mundiales femeninos y masculinos del año se anunciarán en vivo en los World Athletics Awards 2020, que se organizarán como un evento virtual el sábado 5 de diciembre, y se transmitirán en vivo en el canal de YouTube de World Athletics, su página de Facebook y a través de Twitter.

Un proceso de votación de tres vías determinó a los finalistas de este año. El Consejo Mundial de Atletismo y la Familia Mundial de Atletismo emitieron sus votos por correo electrónico, mientras los fanáticos lo hicieron en línea vía a las plataformas de redes sociales de la World Athletics. El voto del Consejo representó el 50 % del resultado, mientras los de la Familia del Atletismo y los del público representaron cada uno el 25 % del resultado final.

Antonio José Seijas vía [email protected]