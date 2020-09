11 estados del país protestan por la carencia de servicios públicos

A través de las redes sociales usuarios reportaron este 28-S manifestaciones y represión por parte de organismos policiales en 11 estados del país, que se han hecho tendencia en las plataformas digitales.

Hasta la tarde de este lunes se han registrados protestas por la mala calidad de los servicios básicos en algunas zonas de los estados Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Anzoátegui, Miranda, Aragua, Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Guárico y Lara.

En el caso de las manifestaciones en Nueva Esparta y Sucre se ha podido observar a través de vídeos difundidos en la red social Twitter a funcionarios dispersando las protestas con bombas lacrimógenas y perdigones.

El excandidato presidencial Henrique Capriles escribió en Twitter: Así comienza la semana de “Cuarentena Radical”, con varios estados protestando para exigir servicios públicos. Esto nos llega desde la vía Cumaná-Carúpano. El pueblo trancó la vía por gas y la respuesta fue disparos al aire, lacrimógenas y perdigonazos.

En otro mensaje apuntó: “En Nueva Esparta desde temprano están cerrando vías y protestando por servicios. En El Guamache, Costa Azul, 4 de mayo y Sambil nuestro pueblo dice ¡Basta ya de tanto caos!”.

Juan Guaidó también usó la red social para enviarle un mensaje a Nicolás Maduro:

La dictadura sigue sin entender lo que necesita nuestra gente y lo que ha generado absoluto rechazo hacia el régimen: “No es gas lacrimógeno, es gas doméstico. No es plomo, es gasolina sin plomo. No es dictadura lo que queremos, es libertad por lo que luchamos”.

