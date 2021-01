“A 63 años del desalojo de una tiranía el pueblo continúa su lucha por la libertad”

Líderes sociales efectuaron una caminata en Barquisimeto encabezada por Alfredo Ramos, dirigente del partido Causa R, en ocasión de cumplirse 63 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, e instaurarse el Día de la Democracia en Venezuela.

En un primer momento, estaba prevista una concentración en la plaza Miranda, calle 60 con carrera 15, de Barquisimeto, la cual evitó funcionarios de la Policia Nacional Bolivariana (PNB).

En el mismo punto inicio la marcha y culminó en la calle 42 con carrera 19, siempre bajo la mirada de funcionarios de seguridad. Durante el trayecto, las consignas contra el gobierno no cesaron.

Ramos enfatizó que “a 63 años del desalojo del poder a una tiranía, el pueblo continúa su lucha por rescatar la libertad y restablecer la democracia en Venezuela.

Pues “una banda de delincuentes tomó por asalto y usurpa el poder encabezado por Nicolás Maduro”.

Venezuela era un país próspero y hoy está sumido en la miseria. El pueblo, los pensionados se mueren de hambre, nadie sobrevive con 0,79 dólares al mes. Ningún servicio sirven, señaló.

A su juicio, la única solución es lograr la salida de Maduro y convocar a elecciones. La movilización, la protesta debe continuar, dijo.

En ese contexto, el próximo sábado recorrerá las comunidades Los Cerrajones y La Carucieña, al oeste de Barquisimeto, al tiempo alentó a los seguidores a reclamar el derecho a los servicios públicos . “Si no hay agua protesten, si no hay gas protesten, si no hay electricidad protesten”.

Al tiempo, resaltó la gallardía de los dirigentes sociales y demás seguidores de distintas parroquias de Barquisimeto. Pese a la falta de combustible, transporte y asedio de funcionarios policiales estuvieron presentes, dijo.

Insistió en que “la protesta popular debe continuar hasta lograr elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables. “No habrá descanso en nuestra alma hasta recuperar la libertad”, expresó Ramos.

@auritarosacastillo

Fotos: ARCG