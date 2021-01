Abogados: “Ojalá que esa Operación Cayapa se cumpla como la anuncian…”

“Ojalá que la denominada ‘Operación Cayapa’ que han anunciado a través del Ministerio de Prisiones se inicie ciertamente este lunes 25 de enero, pero, además, que sea efectiva, y que cumpla con los objetivos de llevar celeridad al proceso, o a los procesos judiciales”.

La anterior manifestación provino de los abogados penalistas Omar Flores, Reina Franqui, Napoleón Orellana y Blas González.

-Nosotros entendemos –apuntaron- que la actual situación de pandemia que vive el país ha ocasionado limitaciones en todos los ámbitos del quehacer nacional.

-Pero, obviamente, entendemos también que, en el Poder Judicial, en cuanto a la rama penal se refiere, se han establecido las guardias a los jueces correspondientes, porque la administración penal no se puede parar.

-Y un problema grave y que ha causado muchos inconvenientes, no solamente a nosotros los abogados penalistas, sino también a los procesados, que son por supuesto los más afectados, y a los familiares mismos, es que no se está trasladando a los procesados para sus audiencias preliminares.

¿Y por qué no son trasladados..?

-Bueno, siempre bajo cualquier excusa: Que no hay gasolina, que no hay carro, o que los carros están accidentados, etc.

-Es por ello –añadieron finalmente- que hacemos un llamado para que la referida “Operación Cayapa” se cumpa tal como lo han anunciado, todo ello, como antes lo señalamos, fundamentalmente en beneficio del procesado, que casi siempre es el débil jurídico.

Reinaldo Gómez

Foto: Ángel Zambrano