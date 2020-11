ALAV espera apertura de vuelos nacionales antes de finalizar el año

Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), estima que para mediados de diciembre se reabran los vuelos nacionales, así como otros destinos internacionales.

“Estamos esperando porque se permitan volar las líneas aéreas europeas. Portugal que anunció un vuelo el 15 de diciembre, Iberia, España, estamos esperando que el INAC autorice los vuelos entre ambos países”, dijo Figuera en una entrevista para Unión Radio.

Hasta ahora en Venezuela los destinos comerciales autorizados son Los Roques, Turquía, República Dominicana, México e Irán, a través de las aerolíneas: Conviasa, Avior, Laser, Estelar, Ravsa y Turpial.

“Los pasajeros que embarquen a destinos abiertos tienen que venir provistos de una PCR, sino no pueden embarcar. En Panamá el pasajero que no llegue con el PCR le practican la prueba allí, pero cuesta $50. En Venezuela no hay disponibilidad de pruebas PCR de acceso libre, por eso desde hace meses hemos pedido que certifiquen laboratorios para que un pasajero acuda allí y se efectúe la prueba”. Figuera resaltó que actualmente la venta de boletería se limita a los destinos habilitados por el INAC.