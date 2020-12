AN aprueba extender su período legislativo y la presidencia interina de Guaidó

La actual Asamblea Nacional de Venezuela, en sesión extraordinaria celebrada vía digital este 26-D aprobó la prórroga de su periodo de gestión, dándole a Juan Guaidó la posibilidad de seguir presidiéndola y, subsecuentemente, ser considerado presidente encargado de Venezuela.

#ATENCION | Asamblea Nacional aprueba modificación del Estatuto de la Transición que norma el funcionamiento del parlamento durante la Continuidad Constitucional. — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 26 de diciembre de 2020

El diputado larense Macario González, lo declaró a El Informador, quien aclaró que ha sido la Comisión Delegada del Parlamento la que llevó a cabo la reunión, concluida poco después de la 1:00 de la tarde de este sábado.

“Por unanimidad de todos los diputados participantes en la sesión”, convocada por Guaido, fue aprobada la extensión del Estatuto de la Transición y Vigencia de la Constitución. Luego se conoció que la unanimidad no incluyó a Acción Democrática.

“Lamentamos profundamente que una reforma tan importante en la búsqueda de ponerle fin definitivamente a la tragedia que hoy vivimos los venezolanos no haya contado con el apoyo unánime de todas las fracciones políticas que hacemos vida en la Asamblea Nacional”, dijo al respecto el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, destacando que la decisión implica el desconocimiento de las elecciones del 6-D.

Recalcó que dicha prórroga se extenderá “hasta el momento en que se celebren en el país elecciones presidenciales y parlamentarias libres, que cumplan todos los estándares reconocidos internacional y localmente, y que haya un árbitro imparcial, equilibrado y confiable.

“Nos quedaremos en Venezuela”

“Todos los diputados estamos en Venezuela, y de aquí no nos vamos a ir, porque aquí en Venezuela es en donde está nuestro puesto de lucha por ese pueblo venezolano que nos dio su voto en el 2.015”,

Así respondió González al preguntársele si continuarían en el país. Se le pidió respuesta también en torno a posibles persecuciones, amedrentamientos y hasta prisiones, por motivos políticos.

“En primer lugar, estamos dispuestos a asumir el reto, y, en segundo lugar, es que al mismo Nicolás Maduro y a su gobierno, no le conviene eso, en primer lugar, porque ello le generaría mayores conflictos internos de los que ya tiene, aparte de los de nivel internacional.

-Y, en segundo lugar, si él tiene algo de inteligencia, si es que la tiene, insisto, creo que debería entender el mensaje que le envió el país a través de la farsa electoral del 6 de diciembre, cuando él hizo y deshizo para que la gente acudiese a votar, pero resultó que hubo un rechazo de más del 70 por ciento a esas tales elecciones parlamentarias.

¿Guaidó se quedará en Venezuela después del 5 de enero?

-Guaidó es un hombre comprometido con Venezuela, y no me cabe la menor duda de que se mantendrá en el país hasta conseguir los objetivos que nos hemos trazado, que ya el país los conoce. Debemos reconocer el coraje que él ha demostrado en esta dura lucha que ha debido afrontar en los últimos dos años, por lo que no me cabe tampoco ninguna duda de que va a permanecer aquí, al frente de las nuevas luchas que haya qué librar.

Reinaldo Gómez

Foto: Archivo.