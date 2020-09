Analistas prevén más ‘movimientos’ en los próximos días, de cara cal 6-D

El analista político venezolano Félix Seijas, de la encuestadora Delphos, declaró al diario El Tempo, de Bogotá, analizael otrogamiento de indultos por parte del presidente Niclás Madiro este 31-A, un paso que da, explica, al reconocmiento internacional de las elecciones del 6-D.

Y los da cuando, a su juicio, ya ha asegurado un triunfo en el proceso, con medidas como la intervención de los principales partidos de oposición, pero también del Gran Polo Patriotico.

“No iban a ceder en enero, ni en diciembre, cuando la oposición tenía toda la posibilidad de organizarse y participar de manera conjunta. Ahora ya la tiene dividida”, indicó Seijas, quien destacó que, además, buena parte de los electores que necesita la oposición ya siente que no se debe votar, de ninguna manera.

Pero ahora, según este analista político, acercando a opositores naturales al proceso y cediendo en la liberación de presos políticos, que ha sido un asunto neurálgico en los procesos de diálogo previos, el gobierno envía un nuevo mensaje a una comunidad internacional que, en su mayoría, apartando a Estados Unidos, se ha manifestado en favor de negociaciones y de elecciones.

“Ellos van a terminar teniendo la mayoría en la Asamblea Nacional, y basta con que no sea amplia, pero con que tengan una mayoría, y ya el juego les cambia con países que no querían dar paso a algunos movimientos por no existir ese apoyo legal, que es que aquello (el Parlamento) sea reconocido internacionalmente”, insistió Seijas.

La medida anunciada este lunes, que se suma a la excarcelación, el pasado 28-A, del diputado Juan Requesens, se enmarcaría en un proceso de negociación con actores que han tomado distancia de la oposición mayoritaria, y que perseguiría, como fin último, conseguir la anhelada participación en las elecciones.

Mientras tanto

La oposición radial representada por el diputado Juan Guaidó mantiene su postura de no participar en un proceso que tilda de “fraude electoral”.

“Los partidos políticos de la unidad democrática, tras el debate, consulta y validación con más de 135 organizaciones políticas y sociales de Venezuela, reafirma ante el país la decisión de no participar en el fraude del 6D y transitar una ruta de lucha común para la salvación de Venezuela”, señala el documento suscrito por 27 formaciones.

Guaidó se mantiene en la búsqueda de lo que ha llamado el Pacto Unitario, que aún cuando él asegura que marcha bien, ha tenido tropiezos con María Corina Machado y Capriles Radonsky. Seijas opina que “Dependiendo de qué tanta pegada tenga esa propuesta también afectaría a la contraparte, que es la participación en elecciones, porque no son compatibles. Al debilitarse una, se fortalece la otra”.

En cambio, Henrique Capriles Radonski, en un comunicado divulgado el pasado 23 de agosto, expresó que “un evento electoral siempre puede convertirse en un hecho movilizador que permita al país reencontrar el camino de la política, estando conscientes de que lo primero es la vida de los venezolanos que se enfrentan en terribles condiciones a la pandemia”.

Extraoficialmente, El Tiempo pudo conocer que el excandidato presidencial estaría detrás de las conversaciones con la administración de Maduro para materializar los últimos acontecimientos.

Aunado a ello, Seijas cree que “más rápido que tarde podría terminarse conociendo de la habilitación de algunos líderes importantes, entre ellos Capriles. Podría ser otro de los pasos que dé el gobierno, porque era otro de los elementos que estaba dentro de la mesa de negociación en Oslo”

El analista político también estima otras cesiones en algunas de las garantías electorales que ha exigido la oposición, como la observación internacional, mas no en la conformación del Consejo Nacional Electoral, que, sin embargo, es la principal barrera para la participación del voto opositor en el proceso.

Por lo pronto

Actores de oposición que han sido señalados de ser parte de las conversaciones con el régimen de Maduro manifestaron a El Nacional, que esperan que esta sea una semana movida, con lo cual Seijas coincide.