Borges insiste a la OEA “ir más allá” para solventar situación política en Venezuela

El diputado en el exilio, Julio Borges, solicitó este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre impuestas por la administración de Nicolás Maduro.

Borges se preguntó cómo hay todavía países en la OEA que piensan que Venezuela es un tema que podría dividir, cuando justamente son críticos de la corrupción y apoyan las elecciones libres.

“Eso me parece que no tiene sentido. Porque al final tenemos que poner como centro de atención al pueblo venezolano. Se habla de no intervención, de respetar a quienes gobiernan de manera ilegítima. Pero hay que ir más allá. Lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada, que la indolencia, la indiferencia, se impongan ante el sufrimiento de millones de venezolanos”, expresó el también líder de Primero Justicia