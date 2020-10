Borrell: La situación de Venezuela es insostenible

Josep Borrell, canciller europeo, defendió en un acalorado debate su decisión de enviar a Caracas una misión para intentar buscar que las polémicas parlamentarias del 6 de diciembre fueran aplazadas. Un objetivo que no se logró.

Borrell, quien fue criticado por los partidos de derecha por haber enviado una misión que consideran clandestina y secreta, habló con El Tiempo sobre este asunto.

‒Nicolás Maduro no acepta su petición de retrasar las elecciones legislativas de diciembre para dar tiempo a organizar una misión de observación electoral europea. ¿Por qué cree que no acepta el aplazamiento?

‒No era aplazar por aplazar. Lo que quiero saber es en qué condiciones se celebrarían esas elecciones. Las condiciones actuales no son suficientes para enviar una misión de observación electoral.

(El opositor Henrique) Capriles dijo que él estaría dispuesto a presentarse si las elecciones fueran distintas, y el aplazamiento tenía dos objetivos: negociar unas condiciones que permitan a la oposición presentarse y preparar una misión de observación electoral. Pero, aunque tuviéramos tiempo, no mandaríamos una misión de observación electoral si previamente no se dan unas condiciones que ahora no se dan.

‒¿Hay división en la oposición sobre la oportunidad de negociar o sobre unas posibles elecciones?

‒Está claro que la hay. Capriles ha venido diciendo que en determinadas condiciones valía la pena presentarse. Y Guaidó no veía esas condiciones en ningún caso. Estamos en un dilema.

Mire Bielorrusia. Las elecciones en Bielorrusia no fueron libres y justas, eso lo sabíamos todos. La posición en Bielorrusia se presenta, a pesar de todo y sabiendo que el juego está trucado.

¿Se puede decir que al hacerlo blanquea o legitima a Lukashenko? No. Está presentándose para poner en evidencia que las elecciones están trucadas.

‒¿La división entre Capriles y Guaidó dificulta la política europea hacia Venezuela? ¿Sería más fácil dialogar si Capriles y Guaidó estuvieran unidos? El primero parece más abierto a negociar que el segundo…

‒Yo vi una entrevista larga del señor Capriles en la que explica su argumento. Dice que no presentarse a las elecciones es un error y que, en determinadas condiciones, no en estas, más vale presentarse para ocupar el espacio político.

En cambio, al señor Guaidó lo hemos visto expresarse en términos totalmente distintos, diciendo que el boicot a las elecciones es parte de su programa de acción. Es una disyuntiva.

Con información de El Nacional