Cabello: El 5-E del 2021 la AN será bolivariana y revolucionaria

Diosdado Cabello primer vicepresidente del Psuv y candidato lista a la Asamblea Nacional, desestimó la extensión de las sanciones de la Unión Europea contra el país y algunos funcionarios venezolanos anunciada este jueves.

“En lo personal me resbalan esas sanciones, (…) no tenemos absolutamente nada, ni ahí, ni en ningún otro lugar, lo utilizan como método de persecución política contra un pueblo”.

Según Cabello, la misma oposición está sufriendo las consecuencias del bloqueo.

Reiteró que el 6 de diciembre las fuerzas revolucionarias irán a una “nueva batalla” para rescatar el Parlamento.

Agregó que “nosotros vamos a ganar las elecciones, si la oposición a estas alturas no ha hecho lo que tenía que hacer ya no lo va a hacer, si no se organizó ya no lo va a hacer, si ellos no han hecho su trabajo no es problema nuestro”, dijo.

Aseguró que las fuerzas chavistas van arrasar en las elecciones con una gran victoria popular”.

Dijo que a partir del 5 de enero de 2020 la AN será “bolivariana, revolucionaria” y dará cabida al pueblo.

Reiteró que Estados Unidos no tiene moral para cuestionar el sistema electoral venezolano y ser el policía del mundo.

Con información de VTV

Foto Archivo EI