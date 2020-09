Cabello. “No caigamos en chantajes por el informe”

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, reaccionó este miércoles al informe emitido por una comisión de la ONU, donde se acusa a varios personajes del gobierno nacional de cometer crímenes de lesa humanidad.

Durante la emisión del programa Con el Mazo Dando, Cabello mostró su solidaridad con los acusados y pidió al pueblo no caer en ‘chantajes’ por lo publicado en el informe. “Por qué no me incluyeron, a mi no me pelan en estos informes, me siento excluido mi solidaridad a Padrino, a Reverol y al presidente Maduro y adelante no caigamos en ese chantaje”, djo Cabello.

Cabello, cuestionó el informe y dijo que el organismo obvió la situación de derechos humanos recientemente en Colombia.