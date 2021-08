Campesinos de Río Claro denunciaron diversos abusos por parte de funcionarios

Este martes, campesinos de Río Claro en el estado Lara, denunciaron ante el Ministerio Público (MP) diversos abusos por parte de funcionarios y autoridades de la entidad.

Héctor Yoel Hernández explicó que los campesinos “están hartos de tanta violencia”. Entre ellos hay muchos extrabajadores que fueron despedidos injustamente y afirmó que “el área campesina solo quiere sembrar para todos”.

Hernández cuestionó la presencia del Gobernador, Adolfo Pereira en Río Claro “ya que cuando él se fue, inmediatamente un grupo de persona lideradas por Héctor Rivero invadieron algunas tierras y violentaron a varias familias. Todos están apoyados por el Gobernador y el Fiscal Superior”, dijo.

El campesino señaló que este grupo de personas se van al campo y arremeten contra las familias. Mencionó un caso puntual en el que varios funcionarios obligaron a las personas a salir de sus viviendas, los tiraron al suelo y alegaron que era una revisión ya que tenían armas.

“¿De cuando acá un machete es un arma para un campesino? eso no es un arma, es una herramienta de trabajo, le pedimos al señor Gobernador controle a sus locos porque está creando una situación que no queremos lamentar. Los campesinos somos una cantidad de personas bastante considerable y llegará el momento en el que nos vamos a cansar, no vamos a seguir aceptando más violencias así ellos sean lo que sean”, apuntó Hernández.

El ciudadano mencionó a Ramona Pérez, Jefe Civil de la Parroquia Juárez, al Diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Avelino Álvarez, al exdiputado Guillermo Meléndez y al terrateniente Polo Mogollón ya según el campesino, ellos son los que han venido despojando a las personas de sus tierra “las cuales les han correspondido por años”

“No podemos olvidar la mayor responsabilidad de Wilmer Granadillo, coordinador regional del Instituto Nacional de Tierras (INTI), pues tiene que entender que es un funcionario puesto por el Estado para regularizar las tierras a favor de las familias que quieren sembrar, no a los terratenientes que los van a vender. no es justo”, reclamó.

Los campesinos solicitaron una investigación para aclarar esta situación.

Eliagnis Mora

Foto: Daniel Sosa