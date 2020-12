Capriles a Biden: EE.UU. debe entender que el plan de Guaidó se agotó

La nueva Administración encabezada por Joe Biden debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al statu quo: el interinato, expresó Henrique Capriles a medios internacionales.

En tono crítico dijo que “en Venezuela hay que buscar un cambio de gobierno. ¿Cómo? Yo no planteo un nuevo camino, sino abrir caminos. No podemos ser narradores de la tragedia.

En Venezuela hay hambre. La gente no fue a votar porque está harta de Maduro, de ti y de mí. Hay un hartazgo y eso no es bueno. Hay que abrir caminos no prometiendo fantasías, sino hablándole a la gente con la verdad, con una ruta creíble. Recuperar el voto es mi camino”.

La oposición encabezada por Guaidó sostiene que como los comicios del domingo también fueron un fraude, su mandato parlamentario se extiende hasta tanto se realicen elecciones “justas, libres y transparentes”.

“Es un precedente bastante complejo para el futuro, porque abrimos la puerta para que Maduro diga que le va a dar continuidad a su gobierno sin hacer una elección”, dijo Capriles.

Sobre el 6-D Capriles dijo: que el 6 de diciembre fue soledad, el silencio de los venezolanos fue contundente, pero fue un silencio huérfano”.

De cara a la toma de posesión de Biden, en enero, opinó: “Hay gente en Venezuela que se fanatizó con Trump hasta perder la racionalidad, como si fuera un dios.

Ojalá que podamos alinear a Estados Unidos, Europa y la comunidad internacional para la búsqueda de una solución política, que pasa por un proceso de acuerdo, de negociación, que no ha tenido resultados hasta ahora.

