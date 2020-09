Capriles: “la asamblea nos las van a tener que arrebatar”

Henrique Capriles invitó a los venezolanos a movilizarse y a luchar para no ‘regalarle’ la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro en las próximas elecciones parlamentarias.



“Si él quiere quitárnolos nos lo va a tener que arrebatar y va a ser peor para él, pero no le vamos a dar ese cuadernito en blanco, si no los va a quitar que tenga que hacer el esfuerzo, por algo está como está, por no haber jugado a la democracia”, dijo Capriles en una transmisión por sus redes sociales.



ante la polémica surgida tras la conversación con el canciller turco, Mevlüt Çavuşoğlu, y su postura sobre el próximo proceso electoral, Capriles recalcó que «el plan (opositor) que había se agotó».



“El plan que había se agotó, la agenda que se había presentado al país no dio resultado, se agotó”, dijo.



En ese sentido, llamó a la oposición a “abrir caminos” para no repetir los errores del pasado, y plantear una ruta de cara a la culminación del período parlamentario el próximo 5 de enero



Sobre lo conversado con el ministro turco, el ex candidato presidencial, detalló que fue una llamada telefónica, «el canciller turco quería hablar conmigo. Si tengo que hablar con rusos, chinos, noruegos, es lo que tengo que hacer», por lo que se mostró dispuesto a sostener conversaciones con administraciones afectas a Maduro, como el caso de China o Rusia.



Capriles expresó que luchará por el establecimiento de condiciones electorales. “Votar o no, es un falso dilema. Yo he decidido luchar”.