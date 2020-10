Carolina Herrera se suma a la campaña de Fundahígado America Foundation

View this post on Instagram

El próximo 30 de octubre al mediodía, en @fundahigadoamerica tendremos nuestro primer evento online: Virtual Town Hall . El cual será una ocasión perfecta para compartir con todos, el apoyo que hemos recibido para poder continuar nuestro trabajo en Latinoamérica y el Caribe. . Toma en cuenta que ¡estamos planeando tener sorpresas especiales al final del evento!, unas subastas que serán posibles, gracias al apoyo de nuestros aliados más especiales. Además esta actividad contribuirá a la recaudación de fondos y beneficiará a los niños de nuestra región. . Si quieres apoyar el trabajo de @fundahigadoamerica, asiste a este evento. Reserva tu asiento haciendo clic en el enlace de la bio. . ¡Esperamos tener el privilegio de contar con su presencia! . #fundahigadoamerica #brindandoesperanza #pacientespediatricos #latinoamerica … On October 30th at noon, at @fundahigadoamerica we will have our first online event: Virtual Town Hall. This will be the perfect occasion to share with everyone the support we have received to continue our work in Latin America and the Caribbean. . Take into account that we are planning to have special surprises at the end of the event! Auctions that will be possible, thanks to the support of our most special allies. In addition, this activity will contribute to fundraising and benefit the children in the region. . If you want to support the work of @fundahigadoamerica, attend this event. Reserve your seat by clicking on the link in bio. . We look forward to having the privilege of seeing you! . #fundahigadoamerica #brindandoesperanza #papatospatients #latinoamerica