Queman Alcaldía de Bruzual | Continúan protestas antigubernamentales en Yaracuy

Este sábado continúan registrándose disturbios en el estado Yaracuy. La protesta protagonizada por los habitantes en rechazo a las constantes fallas en los servicios básicos: agua, luz y gas dométicos, así como de gasolina, se registró en el municipio Bruzual. – Los manifestantes se apostaron en las inmediación de la Alcaldía de ese municipio, siendo reprimidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Ha trascendido que el caos se apoderó del lugar y reportan que varios vecinos fueron detenidos. – El día de ayer, las protestas se llevaron a cabo en las localidades de Nirgua y Sabana de Parra, por las mismas razones. Los habitantes califican como inhumanas las condiciones de vida de los yaracuyanos y venezolanos en general. Destacan que la crisis es generalizada. – #26Sep #ElInformadorVenezuela #Venezuela #Yaracuy #SinGas #SinGasolina #SinAgua #SinElectrricidad Video. Cortesía redes