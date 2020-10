Copei: Cada día que pasa es una oportunidad que dejamos de aprovechar para la recuperación del país

Jesús Jiménez Vilchez, vicepresidente de Copei y candidato a diputado a la Asamblea Nacional, asegura que con la participación de los venezolanos en las próximas elecciones del 6 de diciembre, comenzará la reconstrucción del país.

“Con la victoria contundente el 6D de la Alianza Democrática formada por nuestro partido Demócrata Cristiano Copei, Acción Democrática, El Cambió, Cambiemos y Avanzada Progresista, comenzaremos a reconstruir el país, empezando desde las bases sociales, buscando solución a los problemas que mantienen a los venezolanos manifestando en las calles por la falta de servicios públicos y por el deterioro constante de su calidad de vida”, señaló Jiménez Vilchez. .

Aseguró que el país lleva dos décadas en constante deterioro y consideró que es deber de todos trabajar en la recuperación de la Nación. “Nuestra Patria está en el suelo, pero somos nosotros, los ciudadanos venezolanos, los que vivimos aquí –no en redes sociales- quienes estamos en la obligación de sacar al país del foso en que se encuentra, y la única manera de hacerlo es votando, ya que hasta la fecha no tenemos otra opción pacífica y democrática para alcanzar la libertad que todos merecemos”.

El dirigente político añadió que los Demócratas Cristianos, desde la Asamblea Nacional, trabajarán por solucionar los problemas que aquejan a los venezolanos. “No es posible que en nuestro país no haya electricidad, gas, gasolina, transporte público y los servicios de comunicación como telefonía e internet sean cada vez más deficientes; no es posible que un sueldo mínimo o un seguro social de pensionados y jubilados, no alcance para comprar comida y medicinas”, lamentó.

También acotó que la infraestructura vial, de la salud, la educativa y deportiva “se encuentren en la más precaria de las situaciones; aunado a la hiperinflación e inseguridad más alta del mundo. Todos estos problemas que tenemos, hacen la vida sumamente difícil al venezolano, el sufrimiento del pueblo es infinito”.

Finalmente, invitó al pueblo venezolano a participar en el venidero proceso electoral, para alcanzar entre todos el país anhelado. “Sabemos que en una lucha diaria y constante, en Copei siempre hemos hablado con la verdad y de frente, los invito a ser parte de un proceso constitucional que nos abrirá las puertas para seguir avanzando; cada día que pasa, es una oportunidad que dejamos de aprovechar para la recuperación del país y es darle rienda suelta a quienes por años solo se han ocupado de empobrecer a la gente, por eso les recuerdo que la pelea es votando”.