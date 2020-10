Correo del Caroní denunció allanamiento a su sede en Puerto Ordaz

Este martes 20 de octubre, el diario Correo del Caroní, ubicado en el estado Bolívar, denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó su sede en Puerto Ordaz.

Indicaron que, a las 10:10 de la mañana los funcionarios aun permanecían dentro de las instalaciones, y que habían prohibido la entrada a los periodistas del medio.

40 minutos después reportaron que a Germán Borregales, abogado de la Editorial Roderick, también le prohibieron la entrada.

“Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento”, expresó Borregales.

Hasta el momento se desconoce mayor información y las causas del allanamiento.

SYGA

Foto: Twitter Correo del Caroní