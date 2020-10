Denuncian abuso sexual y robo a migrantes venezolanos en la frontera

Cientos y cientos de migrantes venezolanos, especialmente las mujeres y niñas, son “abusados”, “vejados” y “robados” por las autoridades militares y policiales en las alcabalas y puestos fronterizos durante el camino que recorren, denuncia la Conferencia Episcopal Venezolana y la ONG FundaRedes en un reportaje publicado este domingo en la cadena ABC.

Los venezolanos conocidos ahora como “caminantes” porque recorren a pie entre 3 y 5 días desde su casa hasta llegar al estado fronterizo del Táchira para tratar de entrar a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar, tienen testimonios incluso de abuso sexual.

“Por la frontera de Apure, Táchira y Zulia se ha registrado que las alcabalas de cuerpos policiales, Guardia Nacional y Ejército, piden a los caminantes la prueba PCR para confirmar que no son positivos por Covid-19, como requisito para permitirles pasar, sabiendo que en este país no hay ni insumos médicos. Y como no la tienen, les exigen que paguen en dólares, o a las mujeres que paguen con el cuerpo. Les quitan dinero, algún objeto de valor, pertenencias básicas”, afirmó a la ABC Javier Tarazona, director general de FundaRedes.