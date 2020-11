Digitalización de pagos del pasaje urbano cada vez más viable en Venezuela

Ante la falta de efectivo, la inseguridad entre otras dificultades, todo apunta a que más temprano que tarde los venezolanos pagarán el transporte público sin usar billetes y monedas.

Claudio Farías, ministro de transporte, informó este martes que la digitalización del pago de pasaje en transporte público está llegando al país. “No, no habrá una dolarización del pasaje. Hay mecanismos que podemos seguir explorando antes de llegar a ese recurso. El transportista no puede perder de vista que su unidad presta un servicio público, y además quien utiliza este transporte no tiene los recursos suficientes para pagar lo que ellos consideren”.

El ministro adelantó que ya trabajan en un plan piloto para la digitalización de los pagos llamado ‘Súbete’, en el cual cada buseta tendrá un punto de venta inalámbrico donde los usuarios realizarán sus pagos con una tarjeta recargable. Este mecanismo se usará por primera vez en la ruta Menca De Leoni, entre Caracas y Guarenas.

Transportistas abiertos al cambio

Por su parte, José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte del estado Aragua y secretario general del Comando Intergremial del Transporte, da la bienvenida a la medida pero explica que llega con 10 años de retraso y que debido a la crisis económica del país será difícil llevarlo a cabo por completo.

“A nivel mundial estamos atrasados (…) la situación económica y como está el país, va a ser un poco más complicado que si se hubiese hecho 10 años atrás. De todas maneras bienvenido, porque el país tiene que actualizarse con las tecnologías y los sistema de cobro de tarifa a nivel mundial”, dijo en una entrevista para Unión Radio.

“Hemos tenido algunas reuniones, pero lo que se está haciendo es una prueba piloto, mucha gente está cancelando la tarifa a través de pago móvil o en divisas, es un pastel de maneras de pago. Imagino que será un proceso progresivo para adecuarnos, en este momento es complicado”.