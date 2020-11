Diputado Luis Parra: “El gobierno no podrá resistir la rebelión de las regiones, que llegó para quedarse…”

De acuerdo con el parlamentario Luis Alberto Parra Rivero, o Luis Parra –como es más conocido-, líder máximo de Primero Venezuela, “el gobierno de Nicolás Maduro no podrá resistir la rebelión de las regiones, porque éste es un movimiento que llegó para quedarse en Venezuela”.

Parra, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN) del sector opositor a Juan Guaidó y a sus seguidores, estuvo en Barquisimeto para encabezar una marcha proselitista por las calles más céntricas de esta capital, organizada por su movimiento en el estado Lara.

Le acompañaron varios de los dirigentes de su organización política en esta entidad federal, entre ellos Alexis Lamazares, José Gregorio González y Henry Yépez, todos ellos candidatos a diputados a la AN.

Con una buena cantidad de bulliciosos y expresivos asistentes, y con exclamaciones, cánticos, vítores y música muy sonora, la marcha arrancó desde la carrera 25 con la calle 29 y se desplazó hasta el centro de la ciudad, para luego regresarse hasta la sede del comando de Primero Venezuela, en la avenida Carabobo con la carrera 34.

“Para quedarse…”

Parafraseando el slogan que utilizaron en disidencia los diputados de varios de los partidos opositores para instalar una AN distinta a la que preside Juan Guaidó, Parra recalcó que “esa rebelión de las regiones será la que va a decretar la muerte, la derrota electoral, de este gobierno ya moribundo…”

-Porque esa rebelión –prosiguió- se ha extendido por toda Venezuela, y llegó fue para quedarse, por lo que ya el pueblo venezolano no está dispuesto a soportar más a este pésimo gobierno, sencillamente porque ya se cansó.

-No podemos permitir, y no lo vamos a permitir, que este pueblo, que el pueblo venezolano, se acostumbre a lo malo, porque este pueblo no se merece esta espantosa tragedia que está viviendo.

-Y la digo a los larenses, así como a toda Venezuela, que no podemos tener miedo, que, precisamente, tenemos que salir a votar este 6 de diciembre, porque el voto es la púnica ama que tenemos para abrir el camino hacia la salida de Nicolás Maduro del poder.

“Tendrán que reconocer la derrota…”

¿Ustedes creen que el gobierno venezolano va a reconocer su derrota, en caso de que ésta se produzca…?, le preguntamos.

-Es que tendrá que reconocerla, porque no le quedará otra alternativa, pues esa otra alternativa sería la violencia, que nadie la quiere.

Pero –le insistimos- el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró hace poco que la oposición “más nunca” volvería al poder en Venezuela ¿Usted qué dice?

-Mira: Una cosa es lo que digan los voceros del régimen, y otra lo que diga el pueblo, lo que digan los escrutinios y lo que digan las actas, y éstas reflejarán simplemente lo que diga el pueblo.

Por supuesto, no dejó de aludir Parra al otro sector opositor, el del llamado G-4, al asegurar que “nosotros no vamos a caer en el extremismo de promover y de respaldar acciones extranjeras contra el país, que únicamente han perjudicado a los venezolanos”.

-Pero tampoco en el extremismo de este gobierno interventor, porque nosotros nos mantenemos en el centro, promoviendo un cambio por la única vía constitucional, que es la del voto

-Pero ese cambio tiene que ser de abajo hacia arriba, y no a la inversa.

“Marea humana…”

Por su parte, en breves palabras, Lamazares afirmó que “esta marea humana es la que, por sí sola, está hablando…”

-Y éstos son compatriotas que vinieron por su propia voluntad, sin ningún tipo de presión, a expresar su repudio al gobierno y, a la vez, su respaldo a las candidaturas que hemos presentado a consideración del electorado larense…

Reinaldo Gómez.

Fotos: @elijavierven