Dólar ‘paralelo’ cerró 10.000 bs más bajo que el oficial

El precio del dólar no oficial en Venezuela acapara de nuevo la atención pública nacional, esta vez no por su alza, si no lo contrario tras cerrar este lunes 10.000 bolívares por debajo de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Según el BCV el precio oficial de la moneda estadounidense es de 452.892,85 Bs por dólar, pero el promedio de las páginas tasadoras del país ubicaron al llamado ‘paralelo’ en 441.997,38 Bs.

Es la primera ocasión que sucede este fenómeno desde el 20 de junio de este año, cuando el no oficial cerró en 201.296,47 Bs y el oficial en 208.838,89 Bs. Desde entonces el ‘verde’ tuvo un aumento que superó el 100%.

Los vaivenes del tipo de cambio es un factor que impacta decididamente en la presión inflacionaria del país. La inflación en Venezuela entre enero y septiembre del 2020 fue del 1.433,58 %, informó la pasada semana la Asamblea Nacional.