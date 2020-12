Ecarri: Somos optimistas y esperamos que la UE mantega reconocimiento de Guaidó

El representante de Juan Guaidó, Antonio Ecarri planteó este lunes a la Unión Europea (UE) y al mundo la “necesidad” de mantener el “reconocimiento” internacional para la continuidad de Guaidó como presidente interino del país a partir del 5 de enero próximo, cuando está previsto que se constituya la Asamblea Nacional (Parlamento) tras las elecciones de diciembre.

“En Venezuela no ha habido elección parlamentaria, sino una farsa electoral que fue denunciada no solo por el gobierno interino (de Guaidó), sino que ya ha sido rechazada por los más importantes países de América y Europa”, argumentó Ecarri en un encuentro informativo en Madrid. Agregó que no puede haber un “vacío” de poder, pues lo llena “constitucionalmente el gobierno interino hasta tanto se realicen el próximo año elecciones presidenciales y parlamentarias libres, como nosotros aspiramos”.



En declaraciones a la prensa insistió Ecarri en que la “presión internacional” debe ejercerse al “régimen usurpador” de Maduro para que se convoquen unos comicios “libres con observación internacional”. Y mientras eso no ocurra, “habrá continuidad del gobierno interino”.



Ecarri manifestó que “somos optimistas -comentó- porque el Parlamento Europeo, las distintas organizaciones políticas (que lo forman), inclinándose por encima incluso de diferencias ideológicas, han ratificado (anteriormente) su apoyo a Juan Guaidó, su apoyo al gobierno interino y su desconocimiento a las elecciones fraudulentas”.



Reconoció que habrá una discusión y debate en el seno de la UE sobre esta cuestión, pero está convencido de que va a prevalecer la “ratificación del reconocimiento a los demócratas venezolanos”.

Por APP

Foto Archivo EI