Educadores manifestarán este próximo lunes en el Ministerio de Trabajo

Este próximo lunes 3 de octubre la Coalición de Trabajadores Públicos por el Sector Educación acudirá al Ministerio de Trabajo para elevar los reclamos del sector ante el responsable de esa institución, así lo dio a conocer la coordinadora nacional Griselda Sánchez.

En entrevista a Unión Radio dijo que los trabajadores del sector educativo van a exigir al ministro Eduardo Piñate que se pronuncie frente a las exigencias que han venido haciendo los empleados públicos.

Sánchez aseguró que los estudiantes no han podido incorporarse a las actividades escolares correspondientes al período 2020-2021.

“Los estudiantes no han retornado a las aulas, los estudiantes no tienen teléfonos, no se han podido incorporar por la situación que hay en el país. No tienen los estudiantes cómo ponerse en contacto con sus maestros”, expresó.