El rebrote de COVID podría llegar a América

El coronavirus no se ha ido. Europa ha vuelto a confinarse debido a los rebrotes, y América no está exenta de esta situación. New York, foco de la pandemia en EEUU, lanza una alerta ante el repunte de contagios.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró este 13-N que la ciudad debe prepararse para un posible cierre de los colegios, la semana que viene, por la subida de los casos de covid-19, mientras que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo que el problema son los restaurantes, bares y gimnasios.

La posible medida responde a un aumento del índice de test de coronavirus positivos en la ciudad, que se acerca al umbral del 3 % impuesto por las autoridades para tomar medidas más restrictivas.

«Si se cerraran los colegios, yo animo a que las autoridades locales, los padres y los maestros se pongan de acuerdo en nuevos parámetros para abrir los colegios lo antes posible», señaló el gobernador.

