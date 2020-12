Elliot Abrams: EE.UU. está listo para negociar con Maduro, pero su salida

Elliott Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Irán y Venezuela, sostuvo durante una entrevista con la periodista Gabriela Perozo, que Estados Unidos no va a cambiar su posición sobre Venezuela.

«Estamos listos para negociar con (Nicolás) Maduro pero una sola cosa, su salida», dijo Abrams durante sus declaraciones y agregó que EEUU no está cambiando su posición.

«No estamos cambiando la posición que tenemos, hemos recibido unas medidas de cambiar la posición pero no vamos a hacerlo. No vamos a cambiar la política sobre Venezuela, es una política compartida por ambos partidos, no vamos a ver grandes cambios», sentenció.

Con información de AlbertoNews

Foto: AP