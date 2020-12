Embajador de Venezuela en España sobre Consulta Popular: La participación es masiva

“El pueblo tiene el privilegio de reformar incluso la constitución“, dijo Antonio Ecarri, actual representante diplomático de Venezuela en España, durante el desarrollo de la Consulta Popular en Madrid.

En exclusiva para El Informador, el embajador designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. aseguró que la participación ha sido masiva en el territorio español.

Ecarri indicó que se desplegaron 58 puntos en diferentes partes, en la península, provincias y regiones como Canarias, Islas Baleares, País Vasco, Asturias, Catalunya.

“Más del 80% de los venezolanos se abstuvo en la falsa electoral convocada por el régimen, aquí es exactamente lo contrario, la participación es de más del 70% de los venezolanos que se están expresando a favor de esta Consulta”, enfatizó.

El embajador añadió que el objetivo de este evento es conseguir elecciones libres parlamentarias y presidenciales con la observación internacional correspondiente.

“Cuando Maduro dice que esto no es legal, ellos parece que se olvidan de dónde vienen, en la constitución del año 61 no se establecía la Asamblea Nacional Constituyente… la corte suprema de esa época dictaminó que así no esté establecido en la constitución, el soberano pueblo tiene el poder de reformar incluso la constitución”, agregó.

El representante diplomático comentó que en España hay aproximadamente medio millón de venezolanos dispuestos a participar, sin contar los que no aparecen registrados con la nacionalidad.

ED

Foto: El InformadorVenezuela