Escándalo en Perú: renuncia Canciller por recibir vacuna china en secreto

La canciller peruana, Elizabeth Astete, renunció el domingo 14F en medio de un escándalo creciente de funcionarios que ocultaron haber sido vacunados contra el coronavirus semanas antes de que el país obtenga un millón de vacunas chinas para los médicos en la primera línea de combate contra la pandemia.

El presidente Francisco Sagasti confirmó la renuncia de Astete y dijo a la televisora local América que se sentía “indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo de muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID”.

El mandatario anunció en Twitter que durante el gobierno de su antecesor Martín Vizcarra, finalizado el 9 de noviembre, se recibieron 2.000 dosis adicionales de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm y que “algunos altos funcionarios públicos se habrían vacunado”.

El escándalo estalló cuando Vizcarra, destituido por el Congreso por presunta corrupción, confirmó el jueves que él y su esposa se vacunaron en secreto en octubre.

La ministra de Salud Pilar Mazzetti renunció un día después, luego que el Congreso la acusó de ocultar la información sobre la vacunación de Vizcarra y su esposa, un hecho que Mazzetti negó.

El nuevo ministro de Salud Oscar Ugarte dijo la noche del domingo que el presidente Sagasti ordenó la renuncia de todos los funcionarios que se hubieran vacunado en secreto.

Astete, quien dirigió las negociaciones peruanas para comprar un millón de vacunas de Sinopharm, dijo el domingo en una carta que se vacunó con la primera dosis el 22 de enero. “Soy consciente del grave error que cometí, razón por la cual decidí no recibir la segunda dosis”. Perú compró las vacunas a inicios de enero.

Ugarte dijo que dos exviceministros de Salud y un grupo aún no conocido de funcionarios se vacunaron en secreto en septiembre. Dijo que el presidente Sagasti ha solicitado una investigación rápida para que en dos días se conozca sobre el uso que se le dio a estas vacunas adicionales.

Al momento, Perú ha recibido un millón de vacunas de Sinopharm, el precio es secreto de acuerdo con el contrato.

The Associated Press escribió correos a la embajada de China en Lima y a un consejero de la embajada preguntando si el gobierno de China invitó de manera formal en 2020 a vacunarse con la vacuna de Sinopharm al entonces presidente Vizcarra y su esposa. No obtuvo respuesta al momento.

Médicos y enfermeras han protestado durante la última semana porque no han sido incluidos en las primeras listas para vacunarse con las dosis de Sinopharm. El escándalo de las vacunas recibidas por funcionarios poderosos ha provocado indignación en un país con 306 médicos muertos y 125 enfermeras fallecidas, y más de 20.000 contagios entre el personal de salud.

Perú registra más de 1,2 millones casos de coronavirus y 43.491 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.

TEXTO Y FOTO: AP