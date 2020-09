España | Detenidas 2 de las 3 menores que participaron en agresión racista a ecuatorianos en metro de Madrid

View this post on Instagram

Una pareja de latinos fue agredida por tres jóvenes en El metro de Madrid #España. Hasta los escupieron. – Una dama que pareciera ser peruana se encargó que grabar las imágenes que han dejado a más de uno con estupor. Es repudiable la agresividad de las jóvenes quienes parecieran estar bajos los efectos de alguna droga. Profieren insultos contra los latinos, diciéndole “que encima y son producto de un condón roto… que en la selva ¿no hay condones? – En defensa de la pareja que parecieran ser de Perú, y para calmar la situación, se escucha a otra joven española exhortando a las jóvenes a evitar hacer ese tipo de comentarios. – #12Sep #ElInformadorvenezuela #España #Madrid #Xenofobia #latinosenespaña #venezolanosenespaña Video: Vía @venezolanosenchile69